Bursa Saham Inggris Melemah 1,26%

London: Bursa saham Inggris turun pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan indeks acuan FTSE 100 turun 97,64 poin atau 1,26 persen pada 7,632.64 poin. Fresnillo, kelompok penambangan internasional, melonjak 3,12 persen dan pemenang teratas dari saham unggulan.



Mengutip Xinhua, Rabu, 30 Mei 2018, sedangkan Smiths Group dan Evraz naik masing-masing 1,74 persen dan 1,32 persen. NMC Health, perusahaan perawatan kesehatan multinasional, sahamnya turun 4,77 persen. Direct Line Insurance Group, perusahaan asuransi Inggris, turun 4,27 persen. Severn Trent, perusahaan air Inggris, turun 4,26 persen.

Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average terjerembab 376,91 poin atau 1,52 persen menjadi 24.376,18 poin. Sedangkan indeks S&P 500 terpangkas 30,88 poin atau 1,13 persen menjadi 2.690,45 poin dan Nasdaq merosot 36,31 poin atau 0,49 persen menjadi 7.397,54 poin.



Sedangkan indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama meningkat 0,46 persen pada 94,848 di akhir perdagangan. USD naik ke level tertinggi 10 bulan terhadap euro pada Selasa setelah sell off di pasar utang Italia dan mendorong investor untuk membuang mata uang tunggal.



Pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,1533 dari USD1,1628 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3247 dari USD1,3314 AS di sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7502 dari USD0,7544.



Sedangkan USD membeli 108,22 yen Jepang, lebih rendah dari 109,39 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD merosot ke 0,9883 franc Swiss dari 0,9936 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3021 dolar Kanada dari 1,3002 dolar Kanada.









(ABD)