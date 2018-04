Indeks FTSE-100 Inggris Berakhir Turun 0,37%

London: Saham-sahan Inggris berakhir lebih rendah pada perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB), dengan indeks acuan FTSE-100 di Bursa Efek London turun 26,15 poin atau 0,37 persen, menjadi 7.030,46 poin.



Mengutip Antara, Rabu, 4 April 2018, Micro Focus International, sebuah perusahaan perangkat lunak dan teknologi informasi Inggris, melonjak 2,45 persen, menjadi periah keuntungan terbesar dari saham-saham unggulan. Diikuti oleh saham Sky dan Smurfit Kappa Group, yang masing-masing naik 2,12 persen dan 1,60 persen.

Sementara itu, Mediclinic International, grup rumah sakit swasta internasional, menderita kerugian paling besar dari saham-saham unggulan, dengan sahamnya jatuh 4,59 persen. Disusul oleh saham GKN, perusahaan komponen otomotif dan kedirgantaraan, yang merosot 3,63 persen, serta Scottish Mortgage Investment Trust turun 3,21 persen.







Di sisi lain, persediaan minyak mentah AS, yang secara luas dilihat sebagai uji lakmus dari tren yang lebih luas dalam persediaan minyak global, diperkirakan akan meningkat sebesar dua juta barel pekan lalu, menurut survei Bloomberg.



Para analis mengaitkan bagian dari kenaikan minyak pada Selasa dengan pemulihan teknis dari aksi jual sehari sebelumnya. Pada Senin, harga minyak jatuh, dengan minyak mentah AS turun hampir tiga persen, karena kemunduran ekuitas mengguncang para investor yang gelisah.



Pedagang-pedagang juga didorong oleh komentar Menteri Energi Rusia Alexander Novak bahwa sebuah organisasi gabungan untuk kerja sama antara Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan negara-negara non-OPEC dapat dibentuk setelah kesepakatan saat ini tentang pembatasan produksi minyak berakhir pada akhir tahun ini.



Sedangkan kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni turun sebanyak USD9,6 atau 0,71 persen, menjadi menetap di USD1.337,3 per ounce. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, naik 0,18 persen menjadi 90,21 pada pukul 20.00 GMT.









(ABD)