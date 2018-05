Penyelidikan Impor AS Dinilai untuk Capai Kesepakatan NAFTA

New York: Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengejutkan pasar dengan menginstruksikan Departemen Perdagangan AS untuk memulai penyelidikan impor mobil. Pemerintah AS sedang mencari tahu apakah impor mengancam untuk merusak keamanan nasional AS atau tidak.



Ini akan dilakukan berdasarkan bagian 232 dari Undang-Undang Perluasan Perdagangan 1962. Trump telah membahas rencana untuk tarif impor otomatis dengan pejabat industri, The Wall Street Journal melaporkan, mengutip sumber. Laporan itu mengatakan tarif bisa sampai 25 persen, berpotensi melukai sekutu kunci AS seperti Meksiko, Kanada, Jepang, dan Jerman.

Tetapi investor mungkin ingin melihat pola perilaku Trump sebelumnya sebelum bereaksi berlebihan terhadap pengumuman terbaru di mana ketika keadaan menjadi sulit Trump cenderung mundur, atau meruntuhkan kebijakannya. Seorang analis Wall Street berpendapat langkah Trump hanya sebuah cara untuk mendapatkan perhatian dari negosiasi perdagangan Tiongkok.



"Kami melihat ini sebagai upaya untuk memulai negosiasi NAFTA dan menangkis berita utama bahwa Trump mereda di Tiongkok saat ia mencari kesepakatan perdagangan," kata Analis Raymond James, Ed Mills, dalam sebuah catatan kepada klien, seperti dikutip dari CNBC, Senin, 28 Mei 2018.







"Ini mengikuti buku pedoman perdagangan Trump -membuat pihak lain merasa seolah-olah mereka kehilangan sesuatu yang signifikan jika mereka tidak datang untuk menanganinya. Kami pikir ini bisa menjadi katalisator untuk kesepakatan akhir NAFTA dan berpotensi menghantam dalam beberapa bulan mendatang yang akan mengakibatkan tarif tidak dikenakan," tuturnya.



Pemerintah AS yang mundur dalam konflik perdagangannya dengan Tiongkok adalah bukti lebih lanjut setiap pernyataan yang tampaknya bermusuhan tidak seharusnya dipahami secara harfiah. Dalam catatan di bulan lalu, Citi Research mengecilkan retorika tarif awal antara AS dan Tiongkok, yang memacu aksi jual di pasar saham awal tahun ini.



Pada saat itu, pasar mendekati titik terendah setelah berminggu-minggu perkembangan perdagangan semakin bermusuhan. Indeks Dow Jones turun sebanyak 724 poin pada 22 Maret setelah Trump menandatangani memorandum eksekutif yang akan memberlakukan tarif hingga USD60 miliar dalam impor Tiongkok.



Tindakan itu memicu beberapa putaran pembalasan bolak-balik antara kedua negara termasuk pengumuman tarif Tiongkok atas 106 produk AS, seperti kedelai, mobil, kedirgantaraan, dan pertahanan. Langkah itu diikuti oleh instruksi Trump dari perwakilan perdagangan AS untuk mempertimbangkan USD100 miliar dalam tarif tambahan terhadap Tiongkok.









(ABD)