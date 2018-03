Wall Street Menghijau Terangkat Data Positif

New York: Bursa Wall Street rebound atau kembali menguat pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) karena investor mencerna laporan ekonomi umumnya yang tercatat positif. Selain itu, meredanya kekhawatiran perang dagang antara Amerika Serikat (AS) dengan Tiongkok turut memberikan efek terhadap gerak saham di Wall Street.



Mengutip Xinhua, Jumat, 30 Maret 2018, indeks Dow Jones Industrial Average melonjak 254,69 poin, atau 1,07 persen, menjadi 24.103,11. Sedangkan S&P 500 meningkat 35,87 poin, atau 1,38 persen, menjadi 2.640,87. Indeks Nasdaq Composite naik 114,22 poin, atau 1,64 persen, menjadi 7.063,44.

Dalam pekan yang berakhir 24 Maret, angka kemajuan untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman untuk tunjangan pengangguran negara adalah 215.000, penurunan 12.000 dari tingkat revisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengumumkan. Ini adalah tingkat terendah untuk klaim awal sejak 27 Januari 1973 ketika itu 214.000.







Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 224.500, penurunan 500 dari rata-rata revisi minggu sebelumnya. Pembacaan akhir dari Indeks Sentimen Konsumen AS datang pada 101,4 pada Maret, menandai level tertinggi sejak 2004, menurut survei yang dirilis oleh University of Michigan.



Sementara itu, pendapatan pribadi AS meningkat USD67,3 miliar atau 0,4 persen, pada Februari, sementara belanja konsumsi pribadi meningkat USD27,7 miliar atau 0,2 persen, Departemen Perdagangan mengatakan. Kedua angka tersebut setara dengan konsensus pasar.



"Belanja konsumen melonjak pada September dan tetap kuat sebelum liburan, tetapi telah menjadi anemik sejak itu. Sangat mungkin konsumsi akan pulih sekarang karena tingkat tabungan telah meningkat satu poin persentase dari titik terendahnya baru-baru ini," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low dalam sebuah catatan.



Sementara itu, pasar saham AS akan ditutup pada Jumat karena libur Jumat Agung. Untuk pekan liburan singkat, ketiga indeks utama membukukan keuntungan yang solid, dengan indeks Dow Jones, S&P 500, dan Nasdaq melompat masing-masing 2,4 persen, 2,0 persen dan 1,0 persen.









