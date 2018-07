Harga Emas Turun Meski Trump Keberatan Suku Bunga Naik

Chicago: Harga emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange turun pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Kondisi itu terjadi karena dolar Amerika Serikat (USD) tetap kuat, meski ada komentar keberatan dari Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump tentang kenaikan suku bunga Federal Reserve.



Mengutip Antara, Jumat, 20 Juli 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Agustus turun sebanyak USD3,9 atau 0,32 persen menjadi ditutup pada USD1.224,00 per ons. Emas dan USD biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika USD naik atau tetap kuat, maka harga emas berjangka biasanya akan turun, karena emas yang diukur dengan USD menjadi lebih mahal.

Presiden AS Donald Trump mengatakan kepada CNBC bahwa dirinya tidak senang the Fed menaikkan suku bunga acuannya. Dengan menaikkan biaya pinjaman, Trump yakin kebijakan the Fed akan berpotensi memperlambat perekonomian. Trump berharap pertumbuhan ekonomi tidak terhambat.



Langkah yang dilakukan oleh Trump tentu mematahkan preseden yang sudah berjalan lama dari Presiden-Presiden AS sebelumnya, yang tidak mengomentari tentang kebijakan the Fed, demikian pendapat para analis. Sebagai responnya, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, turun tajam dari jauh di atas 95.







Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September turun 17,2 sen AS atau 1,1 persen menjadi ditutup pada USD15,402 per ons. Platinum untuk penyerahan Oktober turun sebanyak USD11,5 atau 1,41 persen menjadi menetap di USD806,30 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average turun 134,79 poin atau 0,53 persen menjadi berakhir di 25.064,50 poin. Indeks S&P 500 merosot 11,13 poin atau 0,40 persen menjadi ditutup di 2.804,49 poin. Indeks Komposit Nasdaq berakhir turun 29,15 poin atau 0,37 persen menjadi 7.825,30 poin.



Saham IBM naik 3,27 persen setelah komponen Dow melaporkan hasil kuartalan yang melampaui ekspektasi analis. Laba per saham kuartal kedua perusahaan tidak termasuk barang-barang tertentu, mencapai USD3,08 dan pendapatannya mencapai USD20 miliar.









(ABD)