Dolar AS Tertekan di Tengah Pernyataan Trump

Metrotvnews.com, New York: Kurs dolar AS melemah terhadap mata uang utama lainnya pada Kamis (Jumat pagi WIB), di tengah pernyataan Presiden AS Donald Trump mengenai mata uang tersebut.



Dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal pada Rabu 12 April, presiden mengatakan dolar AS semakin kuat dan Federal Reserve AS harus mempertahankan suku bunga rendah.

Xinhua melansir, greenback tergelincir setelah komentar Trump. Indeks dolar, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, turun 0,22 persen pada akhir perdagangan menjadi 100,560 pada Kamis 13 April.Baca:Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,0617 dolar AS dari 1,0600 dolar AS, dan poundsterling Inggris bertambah menjadi 1,2512 dolar AS dari 1,2497 dolar AS pada sesi sebelumnya.Mengutip Antara, Jumat 14 April 2017, dolar Australia naik menjadi 0,7578 dolar AS dari 0,7479 dolar AS. Dolar AS dibeli 109,13 yen Jepang, lebih rendah dari 109,68 yen pada sesi sebelumnya.Sementara itu, dolar AS turun menjadi 1,0052 franc Swiss dari 1,0082 franc Swiss, dan turun tipis menjadi 1,3304 dolar Kanada dari 1,3312 dolar Kanada.(AHL)