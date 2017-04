Gerak Bursa Saham Asia Lebih Baik dari Wall Street

Metrotvnews.com, Singapura: Dolar Amerika Serikat (USD) dan imbal hasil Treasury mengalami penurunan setelah Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengatakan bahwa dia lebih memilih untuk Federal Reserve atau the Fed mempertahankan tingkat suku bunga rendah karena USD semakin kuat.



Selain itu, Trump juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak akan memberi label pada Tiongkok sebagai manipulator mata uang. Adapun kerja sama atau hubungan yang baik antara AS dengan Tiongkok menjadi penting agar laju pertumbuhan ekonomi AS membaik termasuk dampaknya terhadap ekonomi dunia.

Namun, pergerakan bursa saham Asia bernasib lebih baik daripada pergerakan Wall Street, yang mengalami penurunan karena mengikuti komentar dari Donadl Trump dan ditutup antara 0,3 persen dan 0,5 persen lebih rendah. Sejumlah sentimen tidak ditampik memberi efek tersendiri bagi pergerakan bursa saham.Indeks MSCI terluas di Asia-Pasifik di luar Jepang .MIAPJ0000PUS mengalami kenaikan sebanyak 0,15 persen pada awal perdagangan. Sebagian besar pasar di kawasan ini akan ditutup pada hari Jumat untuk hari libur Jumat Agung.Sedangkan Nikkei Jepang. N225 merosot satu persen. Saham Australia mengalami penurunan sebanyak 0,7 persen dan berada di jalur untuk membukukan kenaikan 0,5 persen untuk minggu ini. Dalam sebuah wawancara dengan Wall Street Journal, Trump mengatakan bahwa USD semakin kuat dan pada akhirnya akan merugikan ekonomi."Komentar Trump muncul pada saat beberapa orang mulai berpikir bahwa mungkin Presiden tersebut tidak mendukung USD yang lemah karena pada awalnya dirasakan," kata Ahli Strategi Senior Barclays Shin Kadota, seperti dikutip dari Reuters, Kamis 13 April 2017..Trump tidak menutup kemungkinan untuk mencalonkan kembali Ketua the Fed Janet Yellen setelah masa jabatan empat tahun terakhirnya berakhir di tahun depan. Trump juga menyatakan bahwa dia telah memutuskan untuk tidak merealisasikan janji kampanye untuk memberi label pada Tiongkok sebagai manipulator mata uang dalam sebuah laporan.(ABD)