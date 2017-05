Emas Dunia Jatuh Akibat Permintaan Global Turun

Metrotvnews.com, Chicago: Kontrak emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange jatuh pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena permintaan global terhadap logam mulia mengalami penurunan tajam.



Mengutip Antara, Jumat 5 Mei 2017, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman Juni mengalami penurunan sebesar USD19,9 atau 1,59 persen menjadi menetap di posisi sebesar USD1.228,60 per ounce.

Penurunan tajam harga emas tersebut merupakan respons terhadap sebuah laporan yang dikeluarkan oleh Dewan Emas Dunia (WGC), yang mengatakan bahwa permintaan emas pada kuartal pertama 2017 mencapai 1.034,5 ton, turun 18 persen secara tahun ke tahun.Secara khusus, pembelian emas oleh bank-bank sentral pada kuartal pertama mencapai 76,3 ton, turun 27 persen dibandingkan dengan 104,1 ton pada periode yang sama tahun lalu. "Tingkat pembelian yang rendah ini kemungkinan akan berlanjut sepanjang 2017," kata laporan Dewan Emas Dunia.Namun, beberapa analis berpendapat bahwa permintaan investasi emas tahun ini masih bisa dianggap menguat, karena tahun lalu angka itu luar biasa tinggi. Penurunan harga emas berjangka juga akibat pengumuman Federal Reserve AS pada Rabu, di mana mereka mengekspresikan kepercayaan pada ekonomi Amerika.Perkiraan awal pertumbuhan PDB riil kuartal pertama AS hanya 0,7 persen, seperti yang dikeluarkan oleh Biro Analisis Ekonomi AS pada 28 April. The Fed melihat perlambatan pertumbuhan selama kuartal pertama cenderung bersifat sementara, sehingga bank masih akan melanjutkan penyesuaian bertahap dalam sikap kebijakan moneternya.(ABD)