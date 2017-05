Harga Minyak Dunia Rebound Usai Persediaan AS Jatuh

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia mengalami penguatan pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB), setelah data resmi menunjukkan bahwa persediaan minyak mentah Amerika Serikat (AS) jatuh untuk pekan keempat berturut-turut.



Mengutip Antara, Kamis 4 Mei 2017, persediaan minyak mentah AS turun sebesar 930.000 barel menjadi 527,8 juta barel pekan lalu, menandai penurunan minggu keempat berturut-turut, kata Badan Informasi Energi AS (EIA) dalam laporan mingguannya pada Rabu.

Di sisi ekonomi, Federal Reserve AS pada Rabu 3 Mei 2017 mempertahankan suku bunga acuannya tidak berubah setelah berakhirnya pertemuan kebijakan dua hari, karena bank sentral menunggu lebih banyak data untuk menilai prospek ekonomi AS."Komite melihat perlambatan pertumbuhan selama kuartal pertama yang cenderung bersifat sementara dan terus berharap bahwa, dengan penyesuaian bertahap dalam sikap kebijakan moneter, kegiatan ekonomi akan berkembang pada kecepatan yang moderat," komite pembuat kebijakan The Fed mengatakan dalam sebuah pernyataan.Patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni mengalami kenaikan sebanyak USD0,16 menjadi menetap di posisi sebesar USD47,82 per barel di New York Mercantile Exchange.Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli mengalami kenaikan sebanyak USD0,33 menjadi ditutup pada posisi sebesar USD50,79 per barel di London ICE Futures Exchange.(ABD)