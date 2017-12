Wall Street Melemah Usai Suku Bunga AS Naik

New York: Bursa saham Wall Street membalikkan kenaikan awal untuk mengakhiri lebih rendah pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Hal itu terjadi karena investor terus mencerna keputusan Federal Reserve yang telah menaikkan suku bunga untuk ketiga kalinya pada 2017.



Mengutip Xinhua, Jumat, 15 Desember 2017, indeks Dow Jones Industrial Average turun 76,77 poin atau 0,31 persen menjadi 24.508,66. Sedangkan S&P 500 kehilangan 10,84 poin atau 0,41 persen menjadi 2.652,01. Indeks Nasdaq Composite turun 19,27 poin atau 0,28 persen menjadi 6.856,53.

The Fed mengumumkan bahwa mengingat kondisi pasar dan inflasi yang direalisasikan dan diperkirakan, bank sentral memutuskan untuk menaikkan target tingkat suku bunga dana federal menjadi 1,25 hingga 1,50 persen. Perubahan ini menyoroti bahwa Komite (Federal Open Market) mengharapkan pasar tenaga kerja tetap kuat.



"Tentu dengan penciptaan lapangan kerja yang berkelanjutan, peluang yang luas bagi pekerja dan kenaikan upah," kata Ketua the Fed Janet Yellen pada konferensi pers terakhirnya sebelum pertemuan empat tahun berakhir pada awal tahun depan.



Pejabat bank sentral masih membayangkan kenaikan tiga tingkat pada 2018, tidak berubah dari perkiraan mereka di September, menurut proyeksi kuartalan terakhir yang dirilis. Di sisi ekonomi, perkiraan sebelumnya penjualan ritel dan layanan makanan AS pada November 2017 adalah USD492,7 miliar, meningkat 0,8 persen dari bulan sebelumnya.



"Masih ada konsumsi layanan dan penjualan eceran di Desember yang perlu dikhawatirkan, tapi untuk saat ini tingkat pertumbuhan kuartal keempat sepertinya aman di atas tiga persen berkat pengecer nonstore lebih banyak daripada siapapun," kata Kepala Ekonom FTN Chris Low, dalam sebuah catatan.



Sementara itu, dalam pekan yang berakhir pada 9 Desember, angka awal untuk klaim awal yang disesuaikan musiman adalah 225 ribu, turun 11 ribu dari tingkat sebelumnya yang direvisi sebelumnya dari 236 ribu, lapor Departemen Tenaga Kerja AS.









(ABD)