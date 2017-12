Indeks Acuan Inggris Naik 0,80%

London: Saham Inggris menguat pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), dengan indeks patokan FTSE 100 naik 0,80 persen atau 59,52 poin, ditutup pada 7.453,48 poin. WPP, perusahaan periklanan dan hubungan perusahaan multinasional Inggris, melonjak 2,61 persen. HSBC Holdings dan BHP Billiton masing-masing meningkat 2,52 persen dan 2,27 persen.



Mengutip Xinhua, Selasa, 12 Desember 2017, perusahaan multinasional, kedai kopi dan restoran restoran Whitbread adalah pemain terburuk dalam saham unggulan, dengan sahamnya turun 2,65 persen. Centrica, perusahaan utilitas multinasional Inggris, turun 1,80 persen. Smurfit Kappa Group, perusahaan kemasan bergelombang terkemuka di Eropa, turun 1,73 persen.

Sementara itu, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan bahwa jumlah pekerjaan nonfarm payroll meningkat sebesar 228.000 di November, mengalahkan konsensus pasar sebesar 190.000. Tingkat pengangguran tidak berubah pada 4,1 persen.



Rata-rata pendapatan karyawan per jam naik 2,5 persen dari tahun ke tahun di November, mencerminkan percepatan dari 2,4 persen di Oktober namun di bawah perkiraan untuk pertumbuhan. Analis mengatakan bahwa kekuatan taksiran payrolls yang tak terduga diimbangi oleh pendapatan rata-rata per jam yang lebih lemah dari perkiraan sampai tingkat tertentu.



Sedangkan minyak mentah West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Januari, bertambah USD0,63 menjadi menetap di USD57,99 per barel di New York Mercantile Exchange. Sementara itu, patokan global, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Februari, naik USD1,29 menjadi ditutup pada USD64,69 per barel di London ICE Futures Exchange.



Sementara itu, harga emas mendapat pengangkatan singkat, menyusul sebuah percobaan serangan teror di terminal bus New Yorks Port Authority, namun mundur kembali dan terus mengalami penurunan. Tiga orang dan penyerangnya sendiri terluka saat alat peledak berteknologi rendah yang terpasang di tubuhnya meledak sebelum waktunya.





(ABD)