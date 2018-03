Jakarta: Harga emas berakhir menguat 1,6 persen di level USD1.332,17 pada Rabu setelah the Fed tetap dengan proyeksi kenaikan suku bunga tiga kali di tahun ini yang dianggap kurang hawkish oleh pasar. Sedangkan harga saat penulisan berada di posisi USD1.332,03.



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Kamis, 22 Maret 2018, pandangan investor untuk sikap the Fed yang kurang hawkish berpotensi untuk menopang kenaikan harga emas di sesi Asia, mengincar resisten di USD1.337. Rentang perdagangan potensial USD1.327-USD1.337.

Sedangkan harga minyak melanjutkan penguatan dari hari sebelumnya pada Rabu, berakhir naik 3,3 persen di level USD65,49 karena turunnya cadangan minyak mentah AS dalam laporan EIA. Harga saat penulisan: USD65,46.





Sumber: Monex Investindo Futures



Sentimen turunnya cadangan minyak mentah dan gejolak geopolitik di Timur Tengah berpotensi dorong kenaikan harga minyak di sesi Asia, mengincar resisten di USD66,00. Potensi rentang USD65,00-USD66,00.



Keputusan the Fed menaikkan suku bunga namun tetap mempertahankan proyeksi kenaikan tiga kali di tahun ini membuat EURUSD ditutup menguat 0,8 persen di level 1.2338 pada Rabu. Harga saat penulisan: 1.2348.



Outlook pelemahan dolar usai keputusan moneter FOMC berpotensi menopang kenaikan EURUSD di sesi Asia, mengincar resisten di 1.2400. Rentang perdagangan potensial antara 1.2300-1.2400.



Kenaikan indeks rata-rata upah di Inggris yang lebih tinggi dari perkiraan membawa GBPUSD ditutup menguat 1,0 persen di level 1.4142 pada perdagangan Rabu. Harga saat penulisan: 1.4142. GBPUSD berpotensi lanjutkan penguatannya di sesi Asia, mengincar resisten di 1.4180 dengan sentimen melemahnya dolar dalam merespons pernyataan FOMC.





(ABD)