Penyebab Emas Dunia Terus Menguat

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange naik untuk sesi kedua berturut-turut pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), mengawali tahun baru dengan positif karena pasar ekuitas anjlok dan dolar Amerika Serikat (USD) melemah.



Mengutip Antara, Jumat, 4 Januari 2019, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari, naik USD10,70 atau 0,83 persen menjadi menetap pada USD1.294,80 per ons. Emas berjangka telah mendapatkan lebih banyak dukungan dari meningkatnya harapan kemungkinan jeda dalam kenaikan suku bunga oleh Federal Reserve AS, kata beberapa analis.

Indeks Dow Jones Industrial Average jatuh lebih dari dua persen pada perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), sebagai tanggapan terhadap data manufaktur AS yang lemah dan peringatan Apple Inc. tentang pendapatannya yang jauh lebih rendah.



Indeks S&P 500 dan Indeks Komposit Nasdaq mengikuti penurunan tajam Dow Jones. Ketika ekuitas membukukan kerugian maka logam mulia biasanya naik, karena para investor mencari aset-aset safe haven atau tempat yang aman seperti emas.



Indeks USD, ukuran greenback terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, mundur 0,43 persen menjadi 96,25 sekitar tengah hari, memberikan dukungan tambahan terhadap emas berjangka. USD dan emas bergerak berlawanan arah, sehingga ketika USD melemah biasanya harga emas akan naik, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih murah.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Maret naik 14,8 sen AS atau 0,95 persen, menjadi ditutup pada USD15,777 per ons. Sedangkan platinum untuk pengiriman April turun sebanyak USD4,7 atau 0,58 persen menjadi menetap di USD799,30 per ons.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average jatuh secara dramatis sebesar 600,02 poin atau 2,83 persen, menjadi ditutup di 22.686,49 poin. Indeks S&P 500 merosot 62,14 poin atau 2,48 persen, menjadi berakhir di 2.447,89 poin. Indeks Komposit Nasdaq juga anjlok 202,43 poin atau 3,04 persen, menjadi ditutup di 6.463,50 poin.





(ABD)