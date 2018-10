Dolar Amerika Serikat Terus Pamer Kekuatan

New York: Dolar Amerika Serikat (USD) naik terhadap mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB), setelah risalah dari pertemuan September Federal Reserve AS menunjukkan bahwa bank sentral mungkin menaikkan suku bunga kembali pada Desember.



Mengutip Xinhua, Jumat, 19 Oktober 2018, indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,35 persen menjadi 95,9053 pada akhir perdagangan. Pada akhir perdagangan New York, euro jatuh ke USD1,1464 dari USD1,1506 di sesi sebelumnya, dan pound Inggris merosot ke USD1,3032 dari USD1,3121 pada sesi sebelumnya.

Sedangkan dolar Australia turun menjadi USD0,7105 dibandingkan dengan USD0,7116. Kemudian USD membeli 112,18 yen Jepang, lebih rendah dibandingkan dengan 112,48 yen Jepang pada sesi sebelumnya. USD meningkat menjadi 0,9954 franc Swiss dari 0,9949 franc Swiss, dan naik menjadi 1,3078 dolar Kanada dari 1,3012 dolar Kanada.



Risalah yang dirilis menunjukkan bahwa bank sentral tetap yakin mereka perlu memperketat kebijakan moneter untuk menjaga ekonomi tetap stabil. Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga Fed pada Desember mencapai 80,4 persen, menurut alat FedWatch CME Group.



"Para peserta umumnya mengantisipasi bahwa peningkatan bertahap secara bertahap dalam kisaran target untuk tingkat dana federal kemungkinan besar konsisten dengan ekspansi ekonomi yang berkelanjutan, kondisi pasar tenaga kerja yang kuat, dan inflasi mendekati dua persen dalam jangka menengah," kata risalah.



Di sisi ekonomi, dalam pekan yang berakhir 13 Oktober, angka awal untuk klaim awal yang disesuaikan secara musiman adalah 210 ribu, penurunan 5.000 dari tingkat revisi pekan sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan. Rata-rata pergerakan empat minggu adalah 211.750, meningkat 2.000 dari rata-rata revisi minggu sebelumnya.





(ABD)