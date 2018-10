Wall Street Terseret Pelemahan Saham Teknologi

New York: Saham-saham di Wall Street jatuh pada penutupan perdagangan Senin (Selasa pagi WIB) terseret penurunan saham-saham teknologi, di tengah bertahannya kekhawatiran atas suku bunga dan laba perusahaan.



Mengutip Antara, Selasa, 16 Oktober 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 89,44 poin atau 0,35 persen menjadi 25.250,55. Sementara indeks S&P 500 merosot 16,34 poin atau 0,59 persen menjadi 2.750,79. Indeks Komposit Nasdaq berkurang 66,15 poin atau 0,88 persen menjadi 7.430,74.

Saham Apple ditutup jatuh lebih dari dua persen. Saham raksasa video streaming AS, Netflix, mundur kembali 1,89 persen. Amazon dan Alphabet meluncur lebih dari 1,5 persen pada penutupan.



Adapun sektor teknologi diperdagangkan 1,64 persen lebih rendah, paling lamban di antara 11 sektor utama S&P 500.



Pasar saham volatil pada perdagangan Senin terutama selama sesi sore, dengan semua tiga indeks utama bergantian antara kenaikan dan kerugian sebelum akhirnya ditutup lebih rendah.



Dalam pekan yang berakhir 12 Oktober, saham-saham AS membukukan penurunan mingguan terburuk sejak Maret. Investor menyalahkan kenaikan suku bunga, kekhawatiran tentang valuasi saham teknologi dan kemungkinan perlambatan ekonomi global untuk aksi jual mereka.



Wall street juga memperhatikan dengan seksama sejumlah data ekonomi. Penjualan ritel AS naik 0,1 persen pada September, meleset dari perkiraan pasar, karena orang Amerika menghabiskan lebih sedikit di restoran, toko kebutuhan sehari-hari dan pompa bensin, menurut Departemen Perdagangan pada Senin (15/10).



Sementara itu, persediaan bisnis di AS naik 0,5 persen pada Agustus dan rasio persediaan terhadap penjualan tidak berubah pada 1,34.





(AHL)