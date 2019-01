Indeks Utama Saham Amerika Serikat Rontok

New York: Bursa saham Amerika Serikat (AS) ditutup lebih rendah pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) karena penutupan Pemerintah AS berlarut-larut dan data ekonomi utama melemah. Selain itu, perang dagang masih terus terjadi meski sekarang ini sedang dilakukan perundingan antara AS dengan Tiongkok.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 12 Januari 2019, indeks Dow Jones Industrial Average turun sebanyak 5,97 poin atau 0,02 persen menjadi 23.995,95. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 0,38 poin atau 0,01 persen menjadi 2.596,26. Indeks Komposit Nasdaq turun 14,59 poin atau 0,21 persen menjadi 6.971,48.

Penutupan sebagian Pemerintah AS memasuki hari ke-21 pada Jumat, mencapai rekor untuk penyimpangan terpanjang dalam pendanaan federal. Pada Kamis, Presiden AS Donald Trump mencuit bahwa ia akan membatalkan perjalanannya ke Forum Ekonomi Dunia tahunan di Davos akhir bulan ini karena penutupan pemerintahan.



Investor khawatir bahwa penutupan pemerintah berkepanjangan dapat merugikan ekonomi dan pasar keuangan. Di sisi ekonomi, indeks harga konsumen AS untuk semua konsumen perkotaan turun 0,1 persen pada Desember, penurunan pertama dan pembacaan terlemah sejak Maret.



Selama 12 bulan terakhir, indeks semua item meningkat 1,9 persen sebelum penyesuaian musiman. Penurunan ini disebabkan oleh penurunan tajam harga bensin tetapi tekanan inflasi yang mendasarinya tetap kuat karena biaya sewa rumah dan perawatan kesehatan terus meningkat.



Sebelumnya, Ketua Federal Reserve AS Jerome Powell mengatakan penutupan pemerintah federal yang berkepanjangan jelas akan berdampak pada perekonomian. Presiden Amerika Serikat Donald Trump perlu mengambil keputusan untuk segera menghentikan penutupan tersebut.



Selama wawancara di The Economic Club of Washington, Powell mengatakan, penutupan yang berkelanjutan menghentikan beberapa umpan data yang diperlukan the Fed dan membuat prospek ekonomi AS kurang jelas sehingga menyulitkan pembuatan kebijakan.



"Kami akan memiliki gambaran yang kurang jelas tentang ekonomi jika itu (penutupan) berjalan lebih lama," kata Powell.









(ABD)