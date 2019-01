Dunia Butuh Kinerja Ekonomi Kuat dari AS-Tiongkok

San Francisco: CEO Apple Tim Cook mengatakan bahwa ekonomi Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok yang kuat diperlukan agar ekonomi dunia menjadi lebih kuat lagi di masa mendatang. Adapun Cook optimistis tentang solusi untuk sengketa perdagangan di antara kedua negara yang sedang berlangsung.



"Adalah kepentingan terbaik kedua belah pihak yakni Amerika Serikat dan Tiongkok untuk mencapai kesepakatan mengenai perselisihan perdagangan mereka," kata Cook, seperti dikutip dari Antara, Kamis, 10 Januari 2019.

Menurutnya perjanjian perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok jelas akan baik tidak hanya bagi Apple semata tetapi lebih banyak tentang dunia secara umum. "Ini adalah perjanjian perdagangan yang sangat kompleks dan perlu diperbarui. Saya sangat optimistis bahwa ini akan terjadi," tuturnya.



Seorang juru bicara Kementerian Perdagangan Tiongkok mengatakan dalam konferensi pers di Beijing pada 4 Januari bahwa sebuah kelompok kerja AS yang dipimpin oleh Wakil Perwakilan Dagang AS Jeffrey Gerrish akan mengunjungi Tiongkok pada 7-8 Januari 2019.



Langkah itu dilakukan untuk pembicaraan mengenai implementasi konsensus penting yang dicapai oleh Presiden Tiongkok Xi Jinping dan rekannya dari AS Donald Trump di Argentina pada Desember.



Hubungan dagang Tiongkok-Amerika Serikat telah terkena dampak buruk setelah pemerintahan Trump mengumumkan tarif tinggi pada ekspor Tiongkok ke Amerika Serikat senilai ratusan miliar dolar AS pada 2018.





(ABD)