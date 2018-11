Minyak Dunia Terjungkal Usai Produksi AS Capai Rekor

New York: Harga minyak dunia merosot pada akhir perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB), melanjutkan penurunan baru-baru ini. Kondisi tersebut terjadi setelah produksi minyak mentah AS melonjak mencapai rekor lain dan persediaan domestik naik lebih besar dari yang diperkirakan.



Mengutip Antara, Kamis, 8 November 2018, Minyak mentah AS berjangka, West Texas Intermediate (WTI), turun 54 sen AS menjadi menetap di USD61,67 per barel, hampir 20 persen di bawah penutupan puncak USD76,41 per barel pada awal Oktober.

"Pasar belum membuktikan bahwa itu dapat menahan reli, sehingga suasana jangka pendek masih sangat negatif," kata Analis Price Futures Group Phil Flynn, di Chicago.



Minyak mentah Brent, patokan global, turun enam sen AS menjadi USD72,07 per barel, bangkit dari terendah sesi usai laporan EIA, karena dukungan dari laporan sebelumnya bahwa Rusia dan Arab Saudi sedang membahas apakah akan memangkas produksi minyak mentah tahun depan.







Badan Informasi Energi AS (EIA) mengatakan persediaan minyak mentah domestik naik 5,8 juta barel pada pekan terakhir, lebih dari dua kali lipat ekspektasi para analis. Produksi minyak mentah mencapai 11,6 juta barel per hari, rekor mingguan, meskipun angka mingguan dapat berubah-ubah.



Data bulanan terbaru untuk Agustus menunjukkan produksi secara keseluruhan mencapai lebih dari 11,3 juta barel per hari. Ekspor minyak Iran diperkirakan jatuh setelah sanksi AS mulai berlaku pada Senin 5 November, laporan dari OPEC dan peramal lainnya telah mengindikasikan pasar minyak global dapat mengalami surplus pada 2019 karena melambatnya permintaan.



"Pasar sekarang akan melihat ke produsen OPEC dan non-OPEC untuk mengendalikan produksi, karena AS telah memberikan delapan negara keringanan dari sanksi, yang pada dasarnya menambah pasokan," kata Presiden Lipow Oil Associates Andrew Lipow, di Houston.









(ABD)