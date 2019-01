Pendapatan Morgan Stanley Mengecewakan

New York: Morgan Stanley mencatat hasil pendapatan untuk kuartal keempat 2018 lebih rendah dari perkiraan pasar. Kondisi itu terjadi karena bisnis utama perusahaan mendapatkan pukulan di tengah gejolak pasar global pada tahun lalu.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 19 Januari 2019, menurut Refinitiv, penyedia data pasar keuangan berbasis di New York, terungkap bahwa bank investasi multinasional AS dan perusahaan jasa keuangan ini membukukan penghasilan USD0,8 per saham untuk kuartal IV-2018, kehilangan ekspektasi analis yang sebesar USD0,89.

Pendapatan bersih untuk Morgan Stanley pada kuartal keempat tercatat USD8,5 miliar atau turun dari perkiraan yang sebesar USD9,3 miliar. Tidak hanya itu, pencapaian itu turun tajam sebanyak 10 persen dibandingkan dengan posisi USD9,5 miliar pada kuartal IV-2017, menurut laporan pendapatan kuartalan terbaru perusahaan.



Penghasilan mengecewakan, yang diumumkan pagi hari, menenggelamkan saham Morgan Stanley lebih dari 5,5 persen setelah bel pembukaan hari itu.



"Kuartal keempat sulit," kata Kepala Keuangan Morgan Stanley Jonathan Pruzan, dalam konferensi setelah laporan itu dirilis, seraya menambahkan bahwa volatilitas intraday dan intraweek selama kuartal IV-2018 telah menantang bisnis.



Di antara empat bagian utama bisnisnya, hanya investasi manajemen skala kecil yang membukukan pertumbuhan pada kuartal tersebut, yang jauh dari cukup untuk mengimbangi kerugian curam di tiga divisi lainnya, yaitu, sekuritas institusional, manajemen kekayaan, dan perusahaan.



Khususnya, pendapatan bersih dari bisnis sekuritas institusional mencapai USD3,8 miliar atau menurun drastis lebih dari setengah miliar dibandingkan dengan kuartal IV-2017. Sementara keuntungan diperluas di bagian merger dan akuisisi penasihat, serta penjualan dan perdagangan ekuitas.





(ABD)