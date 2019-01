Fitch Siap Turunkan Peringkat AS

New York: Fitch, lembaga pemeringkat dunia, memperingkatkan bahwa Amerika Serikat (AS) berada dalam bahaya karena berpeluang kehilangan peringkat kredit pada akhir tahun ini. Peringatan itu lantaran penutupan pemerintah yang sedang berlangsung dapat segera mulai berdampak negatif pada komposisi utang negara.



Kebuntuan antara Presiden AS Donald Trump dan Demokrat di Kongres mengenai paket pengeluaran untuk mendanai sembilan lembaga pemerintah memasuki hari ke-19 pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu terjadi di tengah terpecahnya anggota parlemen terkait permintaan Trump akan uang untuk membangun tembok perbatasan.

"Saya pikir orang-orang melihat angka di Congressional Budget Office (CBO). Jika orang meluangkan waktu untuk melihatnya maka Anda dapat melihat tingkat utang bergerak lebih tinggi dan Anda dapat melihat beban bunga di Pemerintah AS bergerak lebih tinggi selama dekade berikutnya," kata Fitch's Global Head of Sovereign Ratings James McCormack.



Menurutnya perlu ada semacam penyesuaian fiskal untuk mengimbangi kondisi itu atau defisit akan bergerak lebih tinggi dan rakyat AS pada dasarnya hanya meminjam uang untuk nantinya membayar bunga atas utang yang sudah dilakukan.



"Jadi ada pemburukan fiskal yang berarti di sana dan terjadi di Amerika Serikat," kata James McCormack, seperti dilansir dari CNBC, Sabtu, 12 Januari 2019.



Jika penghentian ini berlanjut hingga 1 Maret dan pagu utang menjadi masalah beberapa bulan kemudian, McCormack menambahkan, Fitch mungkin perlu mulai memikirkan kerangka kerja kebijakan terkait ketidakmampuan untuk mengeluarkan anggaran dan apakah semua itu konsisten dengan peringkat kredit triple-A.



"Dari sudut pandang peringkat, plafon utang lah yang bermasalah," pungkasnya.









(ABD)