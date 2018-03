New York: Bursa saham Wall Street memperpanjang kerugian pada Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi itu lantaran investor mencerna sejumlah laporan ekonomi yang secara umum terlihat buruk. Ada harapan agar kondisi itu bisa terus membaik di masa-masa yang akan datang.



Mengutip Xinhua, Kamis, 15 Maret 2018, indeks Dow Jones Industrial Average turun 248,91 poin atau 1,00 persen menjadi 24.758,12. Sedangkan S&P 500 kehilangan 15,83 poin atau 0,57 persen menjadi 2.749,48. Indeks Nasdaq Composite turun 14,2 poin atau 0,19 persen menjadi 7.496,81.

Perkiraan perkiraan penjualan ritel dan makanan di AS untuk Februari 2018 mencapai USD492 miliar, turun 0,1 persen dari bulan sebelumnya, kehilangan konsensus pasar sebesar 0,4 persen, Departemen Perdagangan mengatakan.







"Penjualan ritel terus mengecewakan, terutama komponen mobil dan komponen karcis terbesar, perkiraan PDB akan direvisi turun lagi. Dengan konsumsi saat ini menyusut 1,8 persen, maka the Fed Atlanta merevisi dari 2,5 persen menjadi 2,2 persen," kata Kepala Ekonom FTN Financial Chris Low, dalam sebuah catatan.



Dalam laporan terpisah, departemen tersebut mengatakan persediaan produsen dan perdagangan diperkirakan mencapai USD1,917 miliar dolar pada Januari, naik 0,6 persen dari pembacaan Desember.



Sementara itu, Indeks Harga Produsen untuk permintaan akhir naik 0,2 persen pada Februari, disesuaikan secara musiman, sesuai dengan perkiraan pasar, Departemen Tenaga Kerja AS melaporkan.



Pada basis yang tidak disesuaikan, indeks permintaan akhir meningkat 2,8 persen untuk 12 bulan yang berakhir pada Februari. Investor juga terus menutup mata terhadap Gedung Putih, setelah Presiden AS Donald Trump memecat Rex Tillerson dan menggantikannya dengan Mike Pompeo.









(ABD)