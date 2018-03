Emas Dunia Berakhir Lebih Tinggi Ditopang Pelemahan USD

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir lebih tinggi pada perdagangan Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena pelemahan greenback dan ekuitas AS yang turun meningkatkan minat para investor terhadap logam mulia.



Mengutip Antara, Selasa, 20 Maret 2018, kontrak emas yang paling aktif untuk pengiriman April naik USD5,5 atau 0,42 persen, menjadi ditutup pada USD1.317,8 per ounce. Indeks dolar AS, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang utama saingannya, turun 0,5 persen menjadi 89,81 pada pukul 17.30 GMT.

Adapun emas dan dolar Amerika Serikat (USD) biasanya bergerak berlawanan arah, yang berarti jika dolar AS melemah maka emas berjangka akan naik, karena menjadi lebih murah bagi pemegang mata uang lainnya.



Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi USD1,2353 dari USD1,2284 pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris mencapai USD1,4043 dari USD1,3939 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia meningkat menjadi USD0,7719 dari USD0,7712.



Sedangkan USD dibeli 105,94 yen Jepang, lebih rendah dari 106,09 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD bergerak turun menjadi 0,9496 franc Swiss dari 0,9528 franc Swiss, dan turun menjadi 1,3057 dolar Kanada dari 1,3095 dolar Kanada.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Mei naik 5,3 sen, atau 0,33 persen, menjadi menetap di USD16,325 per ounce. Platinum untuk penyerahan April bertambah USD4,2, atau 0,44 persen, menjadi ditutup pada USD954,4 per ounce.









(ABD)