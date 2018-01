Ekonom Kecewa dengan Kenaikan Upah AS

Washington: Ekonom menuturkan bahwa kenaikan upah minimum pekerja Amerika Serikat (AS) yang mulai berlaku minggu ini yang terjadi di 40 negara bagian dan kota AS tidak akan cukup untuk meningkatkan pendapatan bagi penduduk AS.



Laporan ketenagakerjaan terakhir AS pada 2017 menunjukkan rata-rata penghasilan pekerja per jam meningkat 2,5 persen menjadi USD25,63 atau naik sedikit dari kenaikan indeks konsumen.

Namun, pertumbuhan upah nominal sejak akhir 2009 hingga sekarang berada di atas dua persen yang sedikit lebih cepat dari inflasi, namun lebih lambat dari kenaikan lebih dari tiga persen sebelum krisis finansial pada 2008.



"Itu pertanyaan terbuka lebar. Mengapa kita tidak melihat pertumbuhan upah yang lebih banyak?," kata Roberto Pinheiro, ekonom riset senior di Cleveland Federal Reserve Bank dikutip dari Channel News Asia, Minggu, 7 Januari 2018.



Pinheiro mengaitkan pertumbuhan upah rendah tak berdampak kepada peningkatan produktivitas tenaga kerja setelah resesi besar yang mengikuti krisis keuangan tahun 2008.



"Perusahaan tidak mendapatkan lebih banyak output per jam dari pekerja," katanya.



Meningkatnya ketidaksetaraan karena sebagian besar pertumbuhan terkonsentrasi di puncak menurut sebuah studi yang dipimpin oleh Jay Shambaugh di Brookings Institute.



Dari 1979 sampai 2016, upah penduduk di peringkat lima besar teratas tumbuh 27 persen di bawah kenaikan 12 persen pada grup berikutnya, dan penurunan satu persen untuk kelompok terbawah.



Dia dan ekonom lainnya sepakat ada banyak faktor dibalik ini, dan tidak ada solusi mudah. Beberapa kenaikan upah yang lambat disebabkan oleh demografi dalam angkatan kerja Amerika yang menua yakni pekerja yang lebih tua dan dibayar tinggi. Serta generasi baby boomer yang digantikan oleh generasi milenial dengan gaji lebih rendah menyebabkan penurunan upah.







(SAW)