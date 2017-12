Emas Dunia Terangkat Pelemahan Dolar AS

Chicago: Harga kontrak emas berjangka di divisi COMEX New York Mercantile Exchange berakhir menguat pada perdagangan Rabu waktu setempat.



Pelemahan dolar Amerika Serikat (AS) usai anggota parlemen menyetujui perombakan pajak menguntungkan komoditas logam mulia tersebut.

Melansir Xinhua, Kamis, 21 Desember 2017, harga kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Februari naik USD5,4 atau 0,43 persen menjadi USD1.269,60 per ons.



Sedangkan untuk logam mulia lainnya yakni perak untuk pengiriman Maret bertambah 12,2 sen atau 0,76 persen menjadi USD16,275 per ons. Platinum untuk Januari naik USD7,4 atau 0,81 persen menjadi USD921,5 per ons.



Seperti diketahui, indeks dolar AS tergelincir 0,2 persen menjadi 93,289 pada perdagangan 19.30 GMT. Pada akhir perdagangan New York, euro naik menjadi 1,1877 dolar dari 1,1846 dolar pada sesi sebelumnya, dan poundsterling Inggris naik ke 1,3391 dolar dari 1,3386 dolar AS pada sesi sebelumnya. Dolar Australia menguat menjadi 0,7666 dolar dari 0,7663 dolar.



Sementara itu dolar AS membeli 113,41 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,92 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS menguat ke 0,9866 franc Swiss dari 0,9854 franc Swiss, dan bergerak turun ke 1,2828 dolar Kanada dari 1,2877 dolar Kanada.



Melemahnya dolar meningkatkan harga emas karena mata uang yang jatuh membuat bullion yang dihargakan dalam dolar lebih menarik bagi investor yang menggunakan mata uang lain.





(AHL)