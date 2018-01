Jakarta: Berlanjutnya pelemahan dolar Amerika Serikat (USD) karena pernyataan Menteri Keuangan (Menkeu) AS Mnuchin dan menguatnya euro membuat emas ditutup naik 0,5 persen di level USD.1348,40 pada Kamis. Pernyataan Donald Trump yang mengatakan dolar akan menguat dibawah pemerintahannya berpotensi dorong penurunan emas di sesi Asia.



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Jumat, 26 Januari 2018, penurunan stok minyak di AS dalam 10 pekan beruntun membuat harga minyak mentah melanjutkan kenaikan pada Kamis, berakhir di level USD65,23 (+1,2 persen). Harga saat penulisan: USD65,27.

Dolar yang menguat karena pernyataan Presiden Trump berpotensi melemahkan komoditas berdenomiasi greenback seperti minyak, uji support di USD64,80. ECB yang menunjukkan sikap optimis terhadap perekonomian serta inflasi zona euro membawa EURUSD naik ke level tertinggi 3 tahun baru 1.2537, sebelum berakhir di level 1.2398 (+0,8 persen).



Penguatan dolar yang disebabkan pernyataan Trump berpotensi abaikan sinyal optimis dari Draghi yang dapat memicu penurunan EURUSD di sesi Asia, uji support di 1.2360. Potensi rentang antara 1.2360-1.2430.



Ekspektasi akan kuatnya perekonomian Inggris ditambah outlook negosiasi Brexit yang optimis telah mendorong kenaikan GBPUSD untuk ditutup naik 1,0 persen di level 1.4143 pada Kamis. Harga saat penulisan: 1.4149.



Waspadai pernyataan Presiden Trump yang telah memicu penguatan dolar AS, GBPUSD berpotensi untuk bergerak turun di sesi Asia, mengincar support di 1.4100. Rentang perdagangan potensial antara 1.4100-1.4200.



Pelemahan yang dialami pasar ekuitas membuat USDJPY turun tajam dalam tiga hari beruntun, menyentuh level terendah sejak 11 September dan berakhir di 109.41 (-0,8 persen) pada Kamis. Harga saat penulisan: 109.67.



Data inflasi Jepang yang pesimis serta dolar yang menguat karena pernyataan Trump berpotensi menopang kenaikan USDJPY di sesi Asia, menguji resisten di 110.00. Rentang perdagangan potensial antara 109.20-110.00



AUDUSD semakin mendekati level tertinggi 2017 setelah ditutup menguat 0,3 persen di level 0.8027 pada Kamis, tinggginya harga komoditas menjadi sentimen positif. Harga saat penulisan: 0.8028.





(ABD)