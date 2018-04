Emas Dunia Meroket Usai USD Melemah

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange akhirnya meroket atau menguat pada Jumat waktu setempat (Sabtu WIB) setelah penurunan dua hari akibat dolar Amerika Serikat (USD) yang lebih kuat. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Juni naik USD5,50 atau 0,42 persen menjadi menetap di USD1323,40 per ounce.



Mengutip Xinhua, Sabtu, 28 April 2018, hasil pada benchmark 10 tahun treasury AS turun dari atas level tiga persen awal pekan ini menjadi sekitar 2,96 persen. Jatuh imbal hasil treasury biasanya cenderung mendorong permintaan untuk logam mulia.

Sementara itu, indeks dolar AS, ukuran dolar terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, hampir tidak bisa tetap di wilayah positif pada Jumat. Emas dan dolar biasanya bergerak berlawanan arah. Ketika dolar gagal mempertahankan momentumnya, itu akan meningkatkan daya tarik untuk emas yang dihargakan dalam dolar.







Meskipun emas membukukan kenaikan moderat pada Jumat, masih melihat penurunan mingguan sebesar 1,1 persen. Ada harapan agar harga emas ini bisa terus meningkat yang tentunya bukan karena didorong oleh meningkatnya ketegangan geopolitik atau pelemahan USD.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun 7 sen, atau 0,42 persen, menjadi menetap di USD16,497 per ounce. Platinum untuk Juli naik sebanyak USD6,3 atau 0,69 persen, menjadi ditutup pada USD916,40 per ounce.



Di sisi lain, indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 11,15 poin atau 0,05 persen menjadi 24.311,19. Sedangkan S&P 500 tercatat naik sebanyak 2,97 poin atau 0,11 persen menjadi 2.669,91. Indeks Nasdaq Composite naik 1,12 poin, atau 0,02 persen, menjadi 7.119,80.









(ABD)