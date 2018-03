Ekonomi Tiongkok Diperkirakan Tumbuh di Atas 6,5% di 2018

Beijing: Perekonomian Tiongkok diperkirakan tumbuh lebih dari 6,5 persen di sepanjang tahun ini. Kondisi itu dinilai dengan adanya pencegahan risiko sebagai prioritas di aspek kebijakan makroekonomi dengan harapan pertumbuhan ekonomi lebih berkualitas.



Dirilis pada sebuah pertemuan yang diselenggarakan oleh Harian Informasi Ekonomi Xinhua dan Universitas Xiamen, laporan menyebutkan bahwa pertumbuhan yang stabil dan lambat akan berlanjut pada 2018 dan 2019.

"Dengan pertumbuhan rata-rata tahunan sebesar 6,3 persen dari 2018 sampai 2020, PDB Tiongkok diprediksi tumbuh double dibandingkan dengan di 2010," kata Wakil Direktur National Institute for Finance and Development Zhang Ping, seperti dikutip dari Xinhua, Sabtu, 3 Maret 2018.



Zhang menambahkan tekanan ke bawah termasuk menekan permintaan domestik tidak dapat diabaikan dan reformasi struktural harus dilanjutkan. Sejumlah perbaikan dan mitigasi risiko memang harus terus dilakukan di tengah perubahan ekonomi dunia sekarang ini.



"Sementara PDB masih penting dalam hal skala ekonomi dan Tiongkok memiliki indikator lain untuk memperhitungkan kualitas pertumbuhan termasuk perlindungan lingkungan serta pencegahan risiko," kata Kepala Ekonom China Academy of New Supply Side Economics Jia Kang.



Untuk mencegah risiko finansial sistemik, Tiongkok perlu memperkuat pengawasan dan membiarkan lebih banyak modal swasta melayani ekonomi riil. Lingkungan bisnis perlu ditingkatkan dan lebih banyak reformasi, termasuk kepemilikan campuran diperlukan untuk merangsang modal swasta.





(ABD)