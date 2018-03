Harga Emas Berakhir Naik 0,5%

Jakarta: Harga emas berakhir naik sebanyak 0,5 persen di level USD1.353,46 pada Senin karena potensi peningkatan ketegangan antara Rusia dengan Amerika Serikat (AS) serta Eropa. Adapun harga saat penulisan yakni USD1.353,48.



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Selasa, 27 Maret 2018, harga emas berpeluang lanjutkan kenaikannya di sesi Asia, membidik resisten di USD1.357 di tengah insiden pengusiran diplomat Rusia oleh AS dan Eropa. Potensi rentang pergerakan USD1.348-USD1.357.



Sumber: Monex Investindo Futures



Harga minyak mentah ditutup turun 0,4 persen menjadi USD65,49 pada Senin karena aksi ambil untung serta kekhawatiran atas tingginya produksi AS. Harga minyak berpotensi rebound di sesi Asia, mengincar resisten di USD66,00 di tengah kembali meningkatnya tensi geopolitik di Timur Tengah antara Iran dan Saudi. Rentang pergerakan USD65,00-USD66,00.



Pernyataan yang hawkish dari Presiden Bundesbank terkait suku bunga zona Euro telah mendorong kenaikan EURUSD pada Senin untuk ditutup naik 0,7 persen di level 1.2446. Harga saat penulisan: 1.2452.





Sentimen melemahnya greenback dan pernyataan hawkish dari Bundesbank Weidman berpotensi topang kenaikan EURUSD di sesi Asia, membidik resisten di 1.2500. Potensi rentang 1.2400-1.2500.



Ekspektasi kenaikan suku bunga BoE di bulan Mei, serta kesepakatan periode transisi Brexit menjadi sentimen positif bagi GBPUSD yang berakhir di level 1.4230 (+0,7 persen) Senin. Harga saat penulisan: 1.4234



Outlook kenaikan suku bunga BoE dan potensi untuk terjadinya soft Brexit berpotensi menopang kenaikan GBPUSD di sesi Asia, menargetkan resisten di 1.4275. Potensi rentang pergerakan 1.4200-1.4275.









(ABD)