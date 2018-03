Tiongkok Secara Tegas Menentang Tarif Impor Trump

Washington: Kedutaan Besar Tiongkok di Washington dengan tegas menentang rencana administrasi Trump untuk tarif impor dan akan berjuang sampai akhir jika perang dagang diprakarsai oleh Amerika Serikat (AS). Meski demikian, ada harapan agar perang dagang tersebut tidak terjadi karena bisa memberikan efek negatif.



"Tiongkok sangat kecewa dan dengan tegas menentang tindakan semacam itu. Tiongkok tidak menginginkan perang dagang dengan siapa pun. Tetapi Tiongkok tidak takut dan tidak akan mundur dari perang dagang," kata Kedutaan Besar Tiongkok di Washington dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 24 Maret 2018.

Presiden AS Donald Trump pada Kamis waktu setempat menandatangani memorandum eksekutif yang akan memberlakukan tarif hingga USD60 miliar dalam impor Tiongkok, menyusul penyelidikan 301 ke dalam praktik perdagangan Tiongkok yang berpotensi tidak adil dengan AS.







Selain itu, Kedutaan Besar Tiongkok juga mendesak AS untuk berhenti dan menghindari menempatkan hubungan perdagangan Tiongkok-AS dalam kondisi yang bahaya dengan tujuan menyakiti orang lain yang akhirnya berakhir dengan menyakiti dirinya sendiri.



Langkah-langkah baru ini mengikuti apa yang disebut investigasi 301 yang dipimpin oleh Perwakilan Perdagangan AS Robert Lighthizer ke dalam praktik perdagangan Tiongkok yang berpotensi tidak adil dengan AS.



Kantor Lighthizer akan menerbitkan daftar produk yang ditargetkan dalam 15 hari, dan akan ada periode 30 hari untuk komentar publik, menurut pejabat administrasi senior. Laporan Perwakilan Perdagangan AS yang belum dirilis mencakup 1.300 lini produk, kata pejabat pemerintah.



Intinya, kata Direktur Perdagangan Trump Peter Navarro adalah AS secara strategis membela diri terhadap agresi ekonomi. Ia mengklaim Presiden AS Donald Trump sedang membela perusahaan-perusahaan Amerika.









