Data Ekonomi Dukung USD Menguat

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) diperdagangkan menguat terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB). Hal itu terjadi karena para investor memilah-milah sejumlah data ekonomi terbaru dari negara tersebut.



Mengutip Antara, Jumat, 16 Maret 2018, pada akhir perdagangan New York, euro turun menjadi USD1,2303 dari USD1,2374 pada sesi sebelumnya, dan pound Inggris turun menjadi USD1,3934 dari USD1,3972 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi USD0,7798 dari USD0,7881.

Sedangkan USD dibeli 106,25 yen Jepang, lebih rendah dari 106,29 yen Jepang pada sesi sebelumnya. Kemudian USD naik menjadi 0,9516 franc Swiss dari 0,9448 franc Swiss, dan meningkat menjadi 1,3057 dolar Kanada dari 1,2941 dolar Kanada.



Dalam pekan yang berakhir 10 Maret, angka pendahuluan untuk klaim awal pengangguran disesuaikan secara musiman mencapai 226 ribu, turun 4.000 dari tingkat direvisi minggu sebelumnya, Departemen Tenaga Kerja AS mengatakan.



Rata-rata pergerakan empat minggu mencapai 221.500, turun 750 dari rata-rata direvisi minggu sebelumnya. Dalam laporan terpisah, departemen tersebut mengumumkan bahwa harga impor AS meningkat 0,4 persen pada Februari, mengalahkan konsensus pasar sebesar 0,3 persen.



Sementara harga untuk ekspor AS naik 0,2 persen pada Februari menyusul kenaikan 0,8 persen di bulan sebelumnya. Indeks dolar AS, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, meningkat 0,45 persen menjadi 90,135 pada akhir perdagangan.





