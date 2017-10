Harga Minyak Dunia Naik di Tengah Komentar OPEC

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia mengalami kenaikan pada Senin waktu setempat (Selasa WIB). Hal itu terjadi usai Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) memberi sinyal kemungkinan perluasan pemotongan produksi.



Media melaporkan Sekjen OPEC Mohammad Barkindo mengatakan bahwa konsultasi sedang dilakukan untuk perpanjangan kesepakatan di luar Maret 2018 dan bahwa lebih banyak negara penghasil minyak dapat bergabung dalam pakta tersebut, mungkin pada pertemuan bulan depan.

Mengutip Xinhua, Selasa 10 Oktober 2017, dia juga menyebutkan anggota OPEC dan produsen lainnya mungkin harus melakukan beberapa langkah luar biasa untuk memastikan pasar seimbang dalam jangka panjang.







Di data depan, jumlah rig yang beroperasi di ladang minyak Amerika Serikat turun dua menjadi total 748 rig pekan lalu, kata perusahaan jasa ladang minyak Baker Hughes dalam laporan mingguannya pada hari Jumat.



West Texas Intermediate untuk pengiriman November naik USD0,29 menjadi menetap di USD49,58 per barel di New York Mercantile Exchange, sementara minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember naik USD0,17 menjadi ditutup pada USD55,79 per barel di London ICE Futures Exchange.









(ABD)