Gerak Harga Emas Dunia Akhiri Penurunan

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange mengakhiri penurunan beruntun empat hari pada penutupan perdagangan Jumat waktu setempat (Sabtu WIB). Kondisi itu terjadi karena melemahnya dolar Amerika Serikat (USD) yang akhirnya mendorong nilai logam mulia.



Mengutip Antara, Sabtu, 30 Juni 2018, kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus, naik sebanyak USD3,5 atau 0,28 persen menjadi ditutup di USD1.254,5 per ons. Sebelumnya, emas berjangka turun untuk hari keempat berturut-turut ke tingkat terendah dalam lebih dari enam bulan karena logam mulia terus didera oleh momentum penguatan USD.

Indeks USD, yang mengukur mata uang greenback terhadap enam mata uang saingannya, turun sebanyak 0,68 persen menjadi 94,662 pada pukul 20.00 GMT. Namun, USD memberikan kenaikan mingguan 0,1 persen dan telah naik 0,7 persen sejauh bulan ini.



Emas biasanya bergerak berlawanan arah dengan USD, yang berarti jika USD turun maka emas berjangka akan naik, karena emas yang dihargakan dalam USD menjadi lebih murah bagi para investor yang menggunakan mata uang lainnya.







Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman September bertambah 15,7 sen AS atau 0,98 persen menjadi menetap di USD16,198 per ons. Platinum untuk pengiriman Oktober naik sebanyak USD2,5 atau 0,29 persen menjadi ditutup pada USD857,7 per ons.



Sementara itu, indeks Dow Jones Industrial Average naik sebanyak 55,36 poin atau 0,23 persen menjadi 24.271,41. Sedangkan S&P 500 naik sebanyak 2,06 poin atau 0,08 persen ke 2.718,37. Indeks Nasdaq Composite naik 6,62 poin atau 0,09 persen menjadi 7.510,30.



Di bidang ekonomi, pendapatan pribadi AS meningkat USD60 miliar atau 0,4 persen pada Mei sejalan dengan konsensus pasar, menurut perkiraan yang dirilis oleh Departemen Perdagangan AS. Sementara itu, pendapatan pribadi sekali pakai meningkat USD63,2 miliar atau 0,4 persen pada Mei, sementara belanja konsumsi pribadi meningkat USD27,8 miliar atau 0,2 persen.









(ABD)