The Fed Tengah Mencari Momentum Pertumbuhan Ekonomi

New York: Sepertinya Goldilocks telah kembali ke Main Street dan Wall Street, setidaknya dari sudut pandang Federal Reserve. Untuk saat ini, pertumbuhan tiga beruang melambat yakni tingkat inflasi, kondisi keuangan yang lebih ketat, dan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat yang moderat.



Namun, kata-kata hati the Fed tidak memungkiri apa yang sedang terjadi di lapangan dalam ekonomi sekarang ini, yang lebih memukul perilaku siklus bisnis tahap akhir daripada lingkungan yang seimbang secara sempurna. Ada banyak cerita di media keuangan tentang kekurangan tenaga kerja khusus yang menaikkan upah dengan kecepatan yang lebih cepat.

Mengutip CNBC, Jumat, 4 Mei 2018, dari insinyur kereta api yang mendapatkan pembayaran bonus USD25.000 hingga USD30.000, lalu kota-kota kecil yang menawarkan pembayaran relokasi, penggantian biaya sekolah dan gaji yang lebih besar, hingga tenaga kerja berkurang menjadi mendekati nol.



Seperti yang disebutkan ada 6,1 juta pekerjaan terbuka di AS, tidak direkam dan 6,6 juta orang menganggur. Rasio hampir 1:1 belum pernah terlihat sebelumnya. Lebih lanjut, ada kekurangan tukang las, pekerja konstruksi, pekerja pertanian dan kekurangan perawat yang kritis, sementara sekolah keperawatan secara aneh menolak para pelamar.



Data manufaktur Selasa juga menunjukkan permintaan melebihi pasokan barang yang diproduksi, dengan kemacetan produksi menghambat kemampuan produsen untuk bersaing dengan permintaan konsumen. Itu adalah sesuatu yang dalam siklus bisnis sebelumnya telah mendorong harga barang-barang konsumsi.



Ini adalah perilaku siklus bisnis tahap akhir yang beragam. The Fed, dalam sebuah pernyataan mungkin akan mendapatkan lebih banyak manfaat dan agresif dalam upaya menormalkan kebijakan suku bunga. Itu bisa berarti empat, bukan tiga, tingkat kenaikan suku bunga di tahun ini. Langkah tersebut adalah sesuatu yang belum dipikirkan pasar.



Sangat mungkin bahwa AS dapat mengalami kemerosotan siklus dalam ekonomi pada awal 2019, dan pasar beruang siklik dalam saham tahun ini, mengantisipasi perkembangan semacam itu. Ini bukan peringatan krisis. Ini adalah pengakuan bahwa siklus bisnis ini mungkin berlangsung lama.





(ABD)