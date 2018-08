Kelompok Pro Perdagangan Bebas AS Menolak Kebijakan Trump

Los Angeles: Sektor pertanian AS tidak akan menjadi pemenang dalam perdagangan dengan Tiongkok karena 'langkah buruk' Presiden Donald Trump dalam memulai perang dagang dengan Tiongkok. Hal ini dikatakan oleh kelompok pertanian perdagangan pro-perdagangan bebas AS.



Dikutip dari Xinhua, Rabu, 22 Agustus 2018, suara itu terdengar pada diskusi meja bundar pekan lalu di kota Bakersfield, California tengah yang mempertemukan Petani untuk Perdagangan Bebas (FFT), kelompok lobi perdagangan pertanian terkemuka di Amerika Serikat, dalam laporan yang diterbitkan di laman resmi Twiter-nya.

Harmeet Dhindsa, manajer pembelian untuk eksportir berbasis Bakersfield, Infinity 8 International Trade LLC, menjelaskan situasi buruk pada pertemuan tersebut dari perspektif perdagangan.



Dia mengatakan bahwa tahun lalu perusahaannya mengirim 10 ribu karton koper seberat 11 pon (4,1 kg) dan 76,410 karton seberat 50 pon (18,5 kg) jeruk Valencia kepada pembeli di Shanghai,Tiongkok , tetapi tahun ini hanya 240 karton dan 3.240 karton masing-masing.



Dhindsa menambahkan bahwa Tiongkok telah mulai mengonsumsi lebih banyak produk dalam negeri atau membeli produk dari negara lain seperti Mesir, Afrika Selatan, dan Spanyol.



Direktur Eksekutif Organisasi Perdagangan Bebas (WTO) Brian Kuehl menambahkan langkah Trump untuk mengatasi apa yang disebut ketidakseimbangan perdagangan secara keseluruhan telah membuat pertanian AS terperosok.



"Perang dagang dengan Tiongkok dan mitra dagang penting lainnya yang dinyalakan oleh Gedung Putih adalah langkah yang buruk untuk pertanian," kata Brian.



Karena perang tarif, kerugian perdagangan untuk 10 komoditas saja -almond, pecans, pistachio, walnut, apel, jeruk, kismis, ceri asam, ceri manis dan anggur meja- mencapai USD2,64 miliar per tahun, menurut sebuah studi baru oleh Pusat Masalah Pertanian dan Departemen Pertanian dan Sumber Daya Ekonomi di UC Davis.



"Kerugian dari mengalihkan komoditas tersebut ke pasar alternatif mencapai USD3,34 miliar per tahun," lapor studi tersebut.











(SAW)