Trump Bertemu dengan Wakil PM Tiongkok Bahas Masalah Perdagangan

Washington: Wakil Perdana Menteri (PM) Tiongkok Liu He yang memimpin delegasi perdagangan di Washington telah bertemu dengan Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump. Pertemuan ini membahas mengenai kesepakatan perdagangan dengan harapan tidak terjadi perang dagang demi kepentingan bersama.



Pembicaraan putaran kedua antara pejabat senior administrasi Trump dan rekan-rekan Tiongkok dimulai di Departemen Keuangan AS dan berfokus pada pemotongan surplus perdagangan AS dan meningkatkan perlindungan kekayaan intelektual. Juru bicara Gedung Putih Sarah Sanders sebelumnya mengatakan Trump akan bertemu Liu.

"Liu mengatakan kedua negara harus bekerja sama dengan saling menghormati untuk mempromosikan hubungan yang stabil dan sehat," demikian dikabarkan Harian Rakyat dalam sebuah posting di akun microblog resminya, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 19 Mei 2018.







"Tiongkok bersedia berjuang bersama dengan Amerika Serikat untuk menangani dan menyelesaikan masalah perdagangan yang dirasakan oleh kedua belah pihak secara menguntungkan," tambah surat kabar tersebut.



Surat kabar itu mengatakan Trump telah menyerukan penguatan hubungan perdagangan dan investasi di sektor-sektor seperti energi, manufaktur dan pertanian, serta mendorong kerja ke depan pada perlindungan kekayaan intelektual.



Trump telah mengancam akan mengenakan tarif atas barang-barang Tiongkok senilai hingga USD150 miliar untuk memerangi apa yang dikatakannya sebagai penyalahgunaan teknologi AS oleh Beijing melalui persyaratan joint venture dan kebijakan lainnya. Beijing telah mengancam pembalasan yang sama, termasuk tarif pada beberapa impor AS terbesarnya.









(ABD)