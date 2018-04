Harga Emas Ditutup Menguat 0,1%

Jakarta: Harga emas berakhir lebih tinggi pada Selasa, ditutup menguat 0,1 persen di level USD1.347,28 di tengah melemahnya dolar Amerika Serikat (USD) meskipun data ekonomi AS dirilis optimistis. Adapun harga saat penulisan berada di posisi USD1.346,75



Mengutip Monex Asian Market Brief milik Monex Investindo Futures, Rabu, 18 April 2018, harga emas berpeluang melemah di sesi Asia, menguji support di USD1.340 dengan potensi ambil untung di tengah menguatnya pasar saham AS. Potensi rentang perdagangan USD1.340-USD1.352.

Kekhawatiran investor terhadap rencana sanksi baru yang diberikan AS kepada Iran telah menopang kenaikan harga minyak pada Selasa untuk ditutup naik 0,5 persen di level USD66,67. Harga saat penulisan : USD66,58.



Tren penguatan harga minyak berpotensi terjaga di sesi Asia, membidik resisten di USD67,30 karena laporan API menunjukkan penurunan cadangan minyak mentah AS. Rentang perdagangan USD65,80-USD67,30. Pesimistisnya data sentimen konsumen Jerman yang dirilis ZEW telah menjadi sentimen negatif EURUSD pada Selasa untuk ditutup turun 0,1 persen di 1,2370.



EURUSD berpeluang masih akan bergerak lesu pada sesi Asia, mengincar support di 1,2330 di tengah pesimisnya outlook data inflasi zona Euro yang dirilis sore nanti. Potensi rentang 1,2330-1,2410.



Data indeks upah Inggris yang dirilis lebih rendah dari estimasi telah menjadi pemicu pelemahan GBPUSD pada Selasa untuk berakhir turun 0,3 persen di level 1,4291. GBPUSD berpeluang untuk berbalik menguat di sesi Asia di tengah masih terjaganya outlook kenaikan suku bunga Inggris di Mei, menguji resisten di 1,4350. Rentang perdagangan potensial 1,4220-1,4350.









(ABD)