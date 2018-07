AS Berharap Uni Eropa Segera Tawarkan Perdagangan

New York: Penasihat Ekonomi Gedung Putih Larry Kudlow mengatakan Pemerintah Amerika Serikat (AS) mengharapkan tawaran perdagangan yang signifikan segera datang dari Uni Eropa. Adapun AS berharap terdapat hubungan yang positif dari sisi perdagangan dengan Uni Eropa, terutama dalam rangka menyehatkan struktur perekonomian AS.



Dalam sebuah wawancara di CNBC's Delivering Alpha Conference, di New York, Kudlow mengatakan banyak diskusi diadakan dengan masing-masing negara. Adapun Presiden Uni Eropa Jean Claude Juncker akan datang ke Washington pekan depan. Diharapkan kedatangannya membawa hal positif.

"Kami akan berdiskusi. Saya diberitahu bahwa dia membawa penawaran perdagangan bebas yang sangat penting," kata Kudlow, seraya menambahkan bahwa dia tidak bisa memastikan hal itu, seperti dikutip dari CNBC, Sabtu, 21 Juli 2018.



Presiden AS Donald Trump telah membuka diskusi perdagangan di berbagai bidang dan menggunakan tarif pada produk-produk seperti impor baja dan aluminium serta ancaman tarif pada mobil. Penetapan tarif telah memicu pergerakan dari sekutu lama di Eropa dan tempat lain, dan ketegangan meningkat setelah kunjungan Trump ke KTT NATO pekan lalu.



Namun itu tidak menghalangi kemajuan. "Saya diberitahu melalui sumber, termasuk duta besar kami, bahwa (Kanselir Jerman Angela) Merkel telah mengerjakan itu dan mengguncang Uni Eropa. Presiden telah meletakkan segala sesuatunya di atas meja. Orang-orang Eropa memandang mereka, oke? Dan kita mungkin akan terkejut," kata Kudlow.



Sementara itu, Ketua Federal Reserve Jerome Powell menilai ekonomi AS berada di tempat yang baik, tetapi peningkatan tarif antara Amerika Serikat dan mitra dagang dapat memengaruhi prestasi itu. Tentu ada harapan agar tarif tinggi yang dikenakan AS dan mitra dagang tidak memberi efek negatif terhadap perekonomian.



"Saya pikir, terus terang, ekonomi Amerika Serikat berada di tempat yang baik dari sudut pandang siklus dekat dengan pekerjaan maksimum kami dan target harga stabil," kata Powell.



Adapun perekonomian AS menambahkan 213 ribu pekerjaan selama Juni, menurut laporan kerja terbaru pemerintah yang diterbitkan Jumat. Sementara angka penggajian yang kuat mengalahkan ekspektasi dan mengisyaratkan berlanjutnya ketegangan di pasar tenaga kerja, tetapi kenaikan upah di seluruh negeri tetap relatif lamban.









(ABD)