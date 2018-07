Wall Street Bervariasi di Tengah Laporan Pendapatan Perusahaan

New York: Bursa saham Wall Street ditutup bervariasi pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena investor mencerna laporan pendapatan perusahaan dan data ekonomi. Di sisi lain, investor terus mencermati efek yang muncul dari perang dagang yang terjadi antara Amerika Serikat (AS) dan Tiongkok.



Mengutip Xinhua, Selasa, 17 Juli 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 44,95 poin atau 0,18 persen menjadi 25.064,36. Sedangkan S&P 500 turun sebanyak 2,88 poin atau 0,10 persen menjadi 2,798.43. Indeks Nasdaq Composite turun 20,26 poin, atau 0,26 persen, menjadi 7.805,72.

Saham BlackRock dan JB Hunt Transport Services berjuang untuk menguat setelah perusahaan merilis laporan laba kuartal kedua sebelum bel pembukaan pada Senin. Saham Bank of America ditutup 4,31 persen lebih tinggi. Bank yang berbasis di Carolina Utara menerbitkan pendapatan 63 sen AS per saham pada Senin, mengalahkan konsensus pasar.



Netflix melaporkan penghasilan setelah pasar ditutup. Saham raksasa streaming AS jatuh setelah membukukan kehilangan besar pada pertumbuhan pelanggan. Analis memperkirakan kuartal yang kuat dengan pertumbuhan laba sekitar 21 persen.







Investor juga memperhatikan rapat antara Presiden AS Donald Trump dan timpalannya dari Rusia, Vladimir Putin di Finlandia. Di sisi ekonomi, penjualan ritel AS naik 0,5 persen pada Juni dari bulan sebelumnya, lapor Departemen Perdagangan.



Menteri Keuangan AS Steven Mnuchin mengatakan AS ingin menghindari gangguan pasar minyak global, karena itu kembali memberlakukan sanksi-sanksi terhadap Teheran, dan dalam kasus-kasus tertentu akan mempertimbangkan keringanan bagi negara-negara yang membutuhkan lebih banyak waktu untuk menghentikan impor minyak mereka dari Iran.



"Kami ingin orang mengurangi pembelian minyak hingga nol, tetapi dalam kasus-kasus tertentu jika orang tidak dapat melakukannya dalam semalam, kami akan mempertimbangkan pengecualian," kata Mnuchin, mengklarifikasi beberapa komentar pejabat AS bahwa tidak akan ada pengecualian.









