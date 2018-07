Gerak Wall Street Ditutup Bervariasi

New York: Saham-saham di Wall Street berakhir bervariasi pada penutupan perdagangan Rabu waktu setempat (Kamis WIB). Kondisi tersebut terjadi lantaran para pelaku pasar mempertimbangkan sejumlah data ekonomi dan laporan laba perusahaan kuartal kedua.



Mengutip Antara, Kamis, 19 Juli 2018, indeks Dow Jones Industrial Average meningkat 79,40 poin atau 0,32 persen menjadi berakhir di 25.199,29 poin. Indeks S&P 500 meningkat 6,07 poin atau 0,22 persen menjadi ditutup di 2.815,62 poin. Sementara itu, Indeks Komposit Nasdaq turun 0,67 poin atau 0,01 persen menjadi berakhir di 7.854,44 poin.

Pembangunan dan izin mendirikan bangunan rumah baru AS jatuh pada Juni ke laju paling lambat dalam sembilan bulan, karena suku bunga kredit pemilikan rumah (hipotek) yang lebih tinggi dan biaya yang meningkat untuk tenaga kerja dan material, memberikan tekanan pada pasar perumahan, menurut Departemen Perdagangan.



Sedangkan rumah-rumah yang baru dibangun anjlok 12,3 persen ke tingkat tahunan yang disesuaikan secara musiman 1,173 juta unit bulan lalu, sementara izin membangun turun 2,2 persen ke tingkat 1,273 juta unit.







Di sisi laporan laba perusahaan, Morgan Stanley melaporkan hasil kuartalan yang lebih baik dari perkiraan sebelum pembukaan pasar pada Rabu 18 Juli. Laba per saham kuartal keduanya mencapai USD1,30 per saham, sementara pendapatannya naik menjadi USD10,6 miliar, keduanya melebihi ekspektasi analis.



Musim laporan laba ini dimulai dengan awal yang bagus. Menurut statistik yang dirilis oleh Thomson Reuters, laba kuartal kedua diperkirakan meningkat 21,1 persen dari periode yang sama tahun lalu. Tidak termasuk sektor energi, estimasi pertumbuhan pendapatan menurun menjadi 17,3 persen.



Dari 500 perusahaan di S&P 500 yang telah melaporkan laba pada Senin 16 Juli, sebanyak 86,7 persen telah melaporkan laba di atas ekspektasi para analis. Ini di atas rata-rata jangka panjang 64 persen dan di atas rata-rata empat kuartal sebelumnya 75 persen.









