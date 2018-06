Emas Dunia Melemah di Tengah Penguatan USD

Chicago: Emas berjangka di divisi Comex New York Mercantile Exchange berakhir lebih rendah pada Selasa waktu setempat (Rabu WIB) di tengah dolar Amerika Serikat (USD) yang lebih kuat. Kontrak emas paling aktif untuk pengiriman Agustus turun USD1,5 atau 0,12 persen menjadi ditutup pada USD1.278,60 per ons.



Mengutip Xinhua, Rabu, 20 Juni 2018, ketegangan perdagangan antara Amerika Serikat dan Tiongkok memicu kejatuhan tajam ekuitas pada Selasa. Indeks Dow Jones Industrial Average kehilangan 309,30 poin atau 1,24 persen menjadi 24.678,17 poin pada 1758 GMT.

Kerugian yang menimpa Dow Jones terutama disebabkan oleh penurunan Boeing dan Caterpillar. Saham Boeing dan Caterpillar masing-masing turun 3,84 persen dan 3,62 persen pada penutupan pasar. Kedua saham sensitif terhadap ketegangan perdagangan karena mereka memiliki sebagian besar bisnis di luar negeri.







Namun, jatuhnya pasar saham gagal mendorong harga emas untuk melejit karena USD menguat lebih lanjut. Indeks dolar AS, yang merupakan alat ukur terhadap sekeranjang mata uang utama lainnya, meningkat 0,28 persen menjadi 94,725 pada 1748 GMT.



Emas dan USD biasanya bergerak berlawanan arah yang berarti jika USD naik maka emas berjangka akan turun. Analis mengatakan bahwa USD telah menemukan dukungan yang cukup di tengah meningkatnya ekspektasi kenaikan suku bunga lebih lanjut pada akhir tahun ini.



Adapun logam mulia lainnya, perak untuk pengiriman Juli turun sebanyak 11,7 sen atau 0,71 persen menjadi menetap di USD16,323 per ons. Platinum untuk Juli turun sebanyak USD19 atau 2,15 persen menjadi ditutup pada USD864,90 per ons.









(ABD)