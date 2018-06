Gerak USD Tertekan

New York: Gerak dolar Amerika Serikat (USD) tertekan dari level tertinggi 11 bulan pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB) terhadap sekeranjang mata uang utama. Pelemahan terjadi karena indeks aktivitas bisnis Mid-Atlantic AS di Federal Reserve Philadelphia turun ke level terendah yang memacu aksi ambil untung terhadap greenback.



Sedangkan mata uang euro pulih dari level terlemahnya sejak Juli 2017 karena keputusan periode sebelumnya yang berlarut-larut terkait divergensi kebijakan moneter antara bank-bank sentral AS dan Eropa. Mata uang tunggal juga tertekan sebelumnya ketika Pemerintah Italia menunjuk dua eurosceptics untuk memimpin komite keuangan utama.

"Philly Fed merindukan sisi negatifnya. Itu adalah alasan yang nyaman bagi para pedagang untuk mengambil keuntungan," kata Analis Pasar Senior Western Union Business Solutions Joe Manimbo, seperti dikutip dari CNBC, Kamis, 22 Juni 2018.







The Fed Philadelphia mengatakan barometer aktivitas bisnis Mid-Atlantic AS turun dari 34,4 pada Mei menjadi 19,9 pada Juni, terendah sejak November 2016. Penurunan tajam indeks sejak Januari 2014 datang di tengah eskalasi konflik perdagangan AS-Tiongkok yang telah didukung oleh dukungan safe haven untuk dolar dalam beberapa hari terakhir.



"Itu memang menjadi tantangan utama bagi AS dan ekonomi global," kata Manimbo ditanya tentang meningkatnya ketegangan perdagangan.



Para bankir sentral top dunia pada konferensi di Sintra, Portugal, mengakui perselisihan serius mengenai tarif yang tinggi akan melemahkan prospek ekonomi, meskipun mereka belum mengubah sikap kebijakan untuk saat ini.









(ABD)