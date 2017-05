Minyak Dunia Terus Bergerak Menguat

Metrotvnews.com, New York: Harga minyak dunia terus mengalami penguatan pada Kamis waktu setempat (Jumat WIB), karena para investor terus menyoroti penarikan persediaan minyak mentah AS yang lebih besar dari perkiraan.



Mengutip Antara, Jumat 12 Mei 2017, patokan AS, minyak mentah light sweet atau West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Juni naik USD0,50 menjadi menetap di USD47,83 per barel di New York Mercantile Exchange.

Sementara itu, patokan Eropa, minyak mentah Brent North Sea untuk pengiriman Juli, bertambah sebanyak USD0,55 menjadi ditutup pada posisi sebesar USD50,77 per barel di London ICE Futures Exchange.Persediaan minyak mentah AS turun sebesar 5,2 juta barel pekan lalu, mencatat penurunan satu minggu terbesar dalam persediaan AS sejauh tahun ini, Badan Informasi Energi AS (EIA) melaporkan pada Rabu. Sedangkan Irak dan Aljazair dilaporkan pada Kamis mengatakan bahwa mereka mendukung perpanjangan kesepakatan pemotongan produksi minyak mentah.Sebagian besar analis memperkirakan Organisasi Negara-negara Pengekspor Minyak (OPEC) dan produsen minyak non-OPEC akan memperpanjang kesepakatan sampai setidaknya akhir tahun, ketika mereka bertemu pada 25 Mei di Wina.Di sisi lain, OPEC pada Kamis 11 Mei 2017 melihat adanya tekanan dari peningkatan pasokan minyak mentah AS, sementara kartel tersebut sedang berusaha menyeimbangkan kembali pasar minyak dengan memotong produksi minyak."Tekanan terus terjadi dari ketidakseimbangan bearish dalam kondisi-kondisi pasar minyak, akibat kenaikan pasokan minyak mentah AS dan penarikan persediaan yang lebih rendah dari yang diperkirakan," OPEC mengatakan dalam laporan bulanannya.(ABD)