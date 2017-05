Rupiah Diharapkan Mampu Hadang Penguatan USD

Metrotvnews.com, Jakarta: Analis Senior Binaartha Sekuritas Reza Priyambada menegaskan bahwa ‎gerak nilai tukar rupiah yang kembali melemah patut diwaspadai‎. Sebab, banyak sentimen positif yang seharusnya bisa mengangkat mata uang Garuda, tapi kenyataannya jauh dari yang diharapkan.



Sekedar informasi, mata uang rupiah melemah pada perdagangan sore kemarin, Kamis 4 Mei 2017. Hal itu dikarenakan mata uang dolar Amerika Serikat (USD) yang sedang menguat. Tercatat rupiah ‎melemah sebanyak 20 poin atau 0,15 persen ke level Rp13.328 per USD.

Rupiah yang melemah juga banyak diakibatkan pertemuan FOMC. Dengan demikian mata uang negeri Paman Sam terapresiasi. Kali ini, rupiah diharapkan bisa menghadang arus deras kekuatan USD. ‎Sehingga rupiah bisa melemah terbatas dan tidak merosot tajam.‎"Rupiah diperkirakan pada hari ini akan bergerak di kisaran support Rp13.335 per USD, dan resisten berada di level Rp13.315 per USD. Tetap cermati berbagai sentimen yang dapat berimbas pada pelemahan lanjutan rupiah," jelas Reza, seperti dikutip dari riset hariannya, di Jakarta, Jumat 5 Mei 2017.Reza mengatakan, setelah pengumuman tetapnya suku bunga the Fed, dan harapan the Fed terhadap pemulihan ekonomi Amerika Serikat (AS) di bawah Pemerintahan Presiden Donald Trump membuat mata uang USD melaju kencang. Akhirnya, mata uang Asia termasuk rupiah bertengger di zona merah.Selain itu, ‎kata Reza, adanya berita positif terkait membaiknya industri manufaktur dalam negeri yang telah berkontribusi 25 persen terhadap PDB juga tidak mampu mengangkat rupiah dari posisi penyusutan."Dan juga apresiasi para ekonom dunia terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia di bawah kepemimpinan Presiden Jokowi, tampaknya pun kurang kuat mengangkat rupiah dari pelemahan," tukas Reza.(ABD)