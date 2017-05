PM Inggris Berjanji Lindungi Pekerja saat Pensiun

Metrotvnews.com, London: Perdana Menteri Inggris Theresa May berjanji untuk melindungi para pekerja dari praktik-praktik yang tidak bertanggung jawab usai memasuki masa pensiun. Dalam hal ini, May menjanjikan peraturan baru mengenai bagaimana skema ditangani selama pengambilalihan perusahaan.



Partai Konservatif May akan memberi kuasa kepada regulator untuk memeriksa proposal pengambilalihan yang mengancam solvabilitas skema pensiun perusahaan, dan regulator dapat diberdayakan untuk memblokir pengambilalihan jika tidak puas dengan pengaturannya.

May menetapkan kebijakan menjelang pemilihan umum pada 8 Juni. Sejauh ini, keputusannya kepada para pemilih didasarkan atas seputar kepercayaannya untuk memberikan Brexit atau keluar dari keanggotaan Uni Eropa. Namun pihak-pihak terkait belum mempublikasikan rencana kebijakan yang terperinci."Hari ini saya menetapkan rencana kami. Jika terpilih kami memastikan para pensiun terlindungi dari tindakan bos perusahaan yang tidak bermoral. Menjaga para pensiun untuk memastikan martabat saat pensiun menjadi keamanan bagi keluarga," kata May, dalam sebuah pernyataan, seperti dikutip dari Reuters, Senin 1 Mei 2017.Ikrar tersebut muncul setelah kasus profil tinggi seperti BHS, peritel yang dijual oleh miliarder Philip Green seharga satu pound kepada seorang pria yang sebelumnya bangkrut tanpa pengalaman ritel. Green memasang lubang pensiun di kelompok yang sekarang runtuh dengan USD451 juta di awal tahun ini, menyusul kecaman keras atas tingkah lakunya.Rencana Konservatif juga bisa melihat regulator memblokir pembayaran dividen yang tidak berkelanjutan yang mengancam solvabilitas skema pensiun, dan direktur yang dengan sengaja telah menemukan bahwa skema yang didanai kurang dapat didenda atau bahkan ditangguhkan untuk jangka waktu tertentu.(ABD)