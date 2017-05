Harga Minyak Dunia di Perdagangan Asia Bergerak Melemah

Metrotvnews.com, Tokyo: Harga minyak dunia turun tipis pada Senin dirusak oleh survei produsen yang mengalami pelemahan dari Tiongkok. Pelemahan juga tetap terjadi meski Organization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC) berencana memperpanjang pemotongan produksi minyak mentah.



Mengutip Reuters, Senin 1 Mei 2017, harga minyak mentah NYMEX untuk pengiriman Juni mengalami penurunan sebanyak 10 sen menjadi sebesar USD49,23 per barel pada 0204 GMT. Sedangkan minyak mentah Brent London untuk pengiriman bulan depan baru di Juli mengalami pelemahan sebanyak 13 sen menjadi USD51,92.

Api muncul dari pipa di ladang minyak di Basra, Baghdad, Irak (REUTERS/Essam Al-Sudani)

Pelemahan harga minyak dunia juga menimbang pada pertumbuhan yang lebih cepat dari perkiraan pertumbuhan di sektor manufaktur Tiongkok pada April 2017. Sebuah survei resmi menunjukkan pada Minggu bahwa inflasi harga produsen didinginkan dan upaya pembuat kebijakan untuk mencegah risiko keuangan dalam ekonomi membebani permintaan."Moderasi di PMI Tiongkok bisa terlihat dari harga komoditas berada di bawah tekanan moderat," kata ANZ dalam sebuah catatan, seperti dikutip dari Reuters, Senin 1 Mei 2017.Ini adalah minggu ketiga berturut-turut bahwa harga minyak telah mulai turun. Persediaan tetap tinggi, dan pasar tetap terjebak dalam tren yang jatuh pada 2014 silam ketika kemerosotan global muncul sepenuhnya.Menteri Perminyakan Iran mengatakan bahwa negara-negara anggota OPEC dan negara-negara bukan anggota OPEC telah memberikan sinyal positif guna perpanjangan pemotongan produksi, yang juga akan didukung Teheran. Adapun OPEC melakukan pertemuan di bulan ini untuk membahas kebijakan pasokan minyak.Jika OPEC setuju untuk memperpanjang pemotongan tersebut maka persediaan global yang membengkak bisa mengalami pengurangan pada akhir tahun, demikian ditunjukkan dalam jajak pendapat Reuters terhadap para ekonom dan analis.(ABD)