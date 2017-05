The Fed Sebut Berada di Laju Kenaikan Suku Bunga

Metrotvnews.com, New York: Federal Reserve Amerika Serikat (AS) sekarang telah mencapai tujuan ketenagakerjaannya dan mendekati sasaran inflasi, meskipun beberapa data ekonomi baru-baru ini melemah sehingga harus terus menaikkan suku bunga. Adapun kenaikan tingkat suku bunga acuan tersebut harus dilakukan mengimbangi kebijakan fiskal.



Presiden the Fed Cleveland Loretta Mester, dalam sebuah pidato yang sebagian besar memperkuat pandangan optimisnya terhadap ekonomi AS, Mester, seorang pembuat kebijakan the Fed yang hawkish, menyebut bank sentral AS seharusnya tidak menunda pengetatan kebijakan lebih lanjut sampai dua mandat utamanya terpenuhi sepenuhnya.

"Kami telah memenuhi bagian kerja maksimal dari mandat dan inflasi mendekati tujuan dua persen kami," kata Mester, seperti dikutip dari Reuters, Rabu 10 Mei 2017, yang memperoleh pemungutan suara kembali pada komite kebijakan the Fed pada tahun depan."Meskipun kita hidup di dunia dengan frekuensi tinggi, tetapi kita tidak bisa bereaksi berlebihan terhadap pergerakan sementara dalam data yang masuk," tambahnya, dalam sambutan yang dipersiapkan.Komentar tersebut memperkuat harapan di antara sebagian besar investor dan pejabat Fed the bahwa bank sentral AS kemungkinan akan menaikkan suku bunga pada tingkat lainnya di Juni, setelah diperketat dua kali sejak Desember dan melakukannya lagi sebelum akhir tahun.Mester juga mengulangi bahwa dia akan kembali memulai prosesnya pada akhir tahun ini untuk melepaskan beberapa obligasi senilai USD4,5 triliun dalam portofolio the Fed. Dia sebagian besar menolak pembacaan inflasi yang lemah pada Maret dan pertumbuhan ekonomi keseluruhan yang lembut di kuartal pertama sebagai peristiwa satu kali.(ABD)