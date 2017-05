USD Menguat Didorong Pernyataan Pejabat The Fed

Metrotvnews.com, New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) mengalami penguatan terhadap sebagian besar mata uang utama lainnya pada Senin waktu setempat (Selasa WIB), karena para investor mempertimbangkan pernyataan terbaru beberapa pejabat Federal Reserve.



Mengutip Antara, Selasa 9 Mei 2017, Presiden Fed St Louis, James Bullard mengatakan bahwa berlanjutnya permintaan terhadap aset-aset yang aman seiring dengan pertumbuhan yang lamban di angkatan kerja AS akan menekan suku bunga AS di masa mendatang.

Namun demikian, Presiden Fed Cleveland Loretta Mester mencatat bahwa the Fed telah mencapai target ketenagakerjaannya dan mendekati taget inflasi, meskipun beberapa data ekonomi baru-baru ini lemah, sehingga bank sentral akan terus menaikkan suku bunganya.Para analis mengatakan sudut pandang Mester lebih sesuai dengan pandangan sebagian besar investor di pasar. Ekspektasi pasar untuk kenaikan suku bunga pada Juni mencapai sebesar 87,7 persen, menurut data terbaru dari alat FedWatch CME Group. Indeks USD, yang mengukur greenback terhadap enam mata uang utama, naik 0,45 persen menjadi 99,090.Pada akhir perdagangan New York, euro merosot menjadi sebesar USD1,0931 dari USD1,0988, dan pound Inggris turun menjadi USD1,2947 dari USD1,2963 pada sesi sebelumnya. Dolar Australia turun menjadi sebesar USD0,7388 dari USD0,7413.Dolar AS dibeli 113,03 yen Jepang, lebih tinggi dari 112,64 yen pada sesi sebelumnya. Dolar AS juga menguat menjadi 0,9983 franc Swiss dari 0,9875 franc Swiss, namun turun tipis menjadi 1,3690 dolar Kanada dari 1,3693 dolar Kanada.(ABD)