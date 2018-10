USD Bertekuk Lutut dengan Mata Uang Utama Lainnya

New York: Kurs dolar Amerika Serikat (USD) melemah terhadap mata uang safe haven lainnya atau mata uang utama lainnya pada akhir perdagangan Selasa waktu setempat (Rabu WIB). Namun, USD berhasil memulihkan beberapa kerugian awal karena aksi jual di pasar saham Amerika Serikat (AS) berkurang.



Indeks Dow Jones Industrial Average, S&P 500 dan Komposit Nasdaq turun secara dramatis pada pembukaan perdagangan, terseret oleh laba mengecewakan dari pemimpin industri Caterpillar Inc dan 3M Co. Tiga indeks telah memulihkan sebagian kerugian tersebut pada pertengahan sore, tetapi tetap lebih rendah dari penutupan Senin 22 Oktober.

"Pasar saham menjadi perhatian semua orang. Dolar/yen bergerak hampir tick-to-tick dengan saham," kata David Gilmore, partner di FX Analytics, seperti dikutip dari Antara, Rabu, 24 Oktober 2018.



Meskipun USD juga dianggap sebagai mata uang safe haven, namun pelemahan di pasar AS akan merugikan greenback terhadap mata uang safe haven lainnya. USD melemah terhadap yen sebesar 0,32 persen, terakhir diperdagangan pada 112,45 yen. Terhadap franc Swiss, dolar turun delapan basis poin, terakhir di 0,995 franc.



Caterpillar jatuh 5,8 persen setelah pembuat peralatan berat itu mempertahankan prediksi labanya untuk 2018, sesudah menaikkannya pada dua kuartal sebelumnya. Sementara, 3M meluncur 5,2 persen setelah memangkas prospek laba setahun penuh karena ayunan mata uang.



Itu menghidupkan kembali kekhawatiran atas dampak meningkatnya biaya pinjaman, upah dan tarif atas laba perusahaan-perusahaan. Perkembangan dalam kebijakan AS, terutama pemotongan pajak Presiden Donald Trump, telah meningkatkan investasi dalam aset-aset AS.



Dengan pemilihan umum paruh waktu (kongres) makin dekat, para investor sedikit gugup dan ingin melihat apakah akan ada kebijakan-kebijakan di jalur yang akan terus mendukung tingginya harga-harga aset AS. Indeks dolar, ukuran dari nilai greenback terhadap enam mata uang utama lainnya, turun sekitar 10 basis poin sepanjang hari, terakhir di 95,927.





