Harga Minyak Ikuti Jejak Pasar Saham AS

Houston: Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Kamis waktu setempat (Jumat WIB) bersama pasar saham AS. Hal itu karena Wall Street pulih dari penurunan terburuk sejak 2011 di hari sebelumnya, menghapus kekhawatiran perlambatan pertumbuhan ekonomi global akan memukul permintaan minyak.



Mengutip Antara, Jumat, 26 Oktober 2018, minyak mentah Brent untuk pengiriman Desember naik USD0,72 menjadi berakhir di USD76,89 per barel di London ICE Futures Exchange, karena ekuitas AS meningkat di tengah pendapatan perusahaan yang kuat. Patokan global telah kehilangan sekitar USD10 per barel sejak mencapai setinggi USD86,74 pada 3 Oktober.

Sementara itu, minyak mentah AS, West Texas Intermediate (WTI) untuk pengiriman Desember, naik sebanyak USD0,51 menjadi menetap di USD67,33 per barel di New York Mercantile Exchange.



Harga minyak mentah terdorong lebih tinggi karena Dow Jones Industrial Average naik 1,5 persen dan S&P 500 meningkat 1,6 persen, setelah perusahaan termasuk pembuat perangkat lunak Microsoft, pembuat mobil Ford dan perusahaan media sosial Twitter melaporkan hasil laba kuartal ketiga yang tinggi.







"Pasar saham kembali dengan pasti menyemangati orang-orang yang ingin fokus pada sisi permintaan. Ini menghapus ketakutan bahwa permintaan akan jatuh," kata Analis pasar minyak di Price Futures Group di Chicago, Phil Flynn.



Pasar keuangan telah terpukul keras oleh berbagai kekhawatiran, termasuk perang perdagangan AS-Tiongkok, pelemahan dalam mata uang negara-negara berkembang, peningkatan biaya pinjaman dan imbal hasil obligasi, serta kekhawatiran ekonomi di Italia.



Analis pasar City Index, Fiona Cincotta mengatakan faktor-faktor di luar pasar minyak sekarang memimpin sentimen. "Ketakutan dan kecemasan tentang ekonomi global saat ini memainkan peran yang lebih besar dalam harga minyak daripada dasar-dasar penawaran dan permintaan yang sebenarnya," kata Cincotta.









