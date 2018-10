Media Asing Ramai Bahas Pidato Jokowi

Nusa Dua: Pidato Presiden Joko Widodo (Jokowi) membuat seluruh peserta pertemuan tahunan IMF-WB 2018 di Nusa Dua, Bali, terkesan.



Jokowi kembali membuat "geger" dalam sambutannya di Annual Meeting Plenary IMF-WB 2018 dengan menganalogikan kondisi dunia ibarat film seri Game of Thrones, penuh peperangan dan terus memanas.

Tak ayal, pidato Jokowi ini menjadi pemberitaan di seluruh media Indonesia. Tak luput, media-media asing juga banyak memberitakannya.



Pantauan Medcom.id, Jumat, 12 Oktober 2018, beberapa media seperti South China Morning Post, Annual Meetings Daily Nigeria, The West Australian, The Straits Times, dan masih banyak lagi, membahas pidato ini.



Executive Editor Annual Meetings Daily Nigeria Joni Akpederi mengatakan Presiden Jokowi merupakan orang yang menakjubkan. Bahkan, dia ingin membuat berita utama atau headline mengenai Jokowi.



"Apa yang dia (Jokowi) katakan ada benarnya. Saya suka apa yang Jokowi katakan. Great," tutur Joni kepada Medcom.id, di Bali International Convention Center, Jumat, 12 Oktober 2018.



Di sisi lain, dia memandang Indonesia merupakan negara hebat. Joni pun menyoroti event-event yang digelar Indonesia dalam kurun waktu yang berdekatan seperti perhelatan pertemuan tahunan IMF-WB 2018, Asian Games, dan Asian Para Games.



"Indonesia hebat. Bisa menyelenggarakan banyak agenda besar dalam waktu yang bersamaan. Hebat," kata dia.









